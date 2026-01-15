Ощадбанк за 5 карткових платежів розіграє автомобіль — подробиці акції

Банківське відділення у столиці. Фото: Новини.LIVE

У державній фінустанові "Ощадбанк" підготували цінні призи за щоденні покупки для деяких своїх клієнтів. Для того, щоб долучитися до участі з розіграшу подарунків, потрібно виконати лише кілька вимог.

Така інформація міститься на офіційному сайті банку.

Які призи підготував Ощадбанк за розрахунки

В рамках нової акції клієнти державного банку можуть стати учасником розіграшу цінних подарунків, здійснивши п'ять розрахунків кредитною картою Mastercard від Ощаду. Щоденні покупки дадуть шанс виграти головний приз — авто.

"Автоматично ставайте учасником відповідного етапу акції та беріть участь у розіграші телевізорів Samsung 50″, смартфонів iPhone 17 та зарядних станцій Bluetti. У фіналі акції — головний приз: розіграш автомобіля Hyundai TUCSON", — йдеться у повідомленні.

Йдеться про розрахунки кредитною картою "Моя кредитка" з лімітом до 400 тис. грн до п'яти років з автопролонгацією та реальною річною процентною ставкою 58,27%.

Відповідна акція діятиме до 12 березня 2026 року на території України, за винятком окупованих територій та районів, де тривають бойові дії.

Оголошення банку. Джерело: Ощадбанк

Як клієнтам Ощадбанку стати учасниками акції

За умовами банку, взяти участь в акції з розіграшу цінних подарунків можуть:

Дієздатні громадяни України; Мають ідентифікаційний код, отриманий в установленому законом порядку; На момент участі в акції виповнилося 18 років; Є держателями кредитних карт "Моя кредитка" Masterсard, емітованих АТ "Ощадбанк".

Клієнт буде автоматично зарахований до бази учасників за умови здійснення п'яти різних оплат від 500 грн кожна кредитною карткою Mastercard від Ощадбанку.

"Визначення переможців акції здійснюється виконавцем шляхом випадкової комп’ютерної вибірки порядкових номерів учасників, присвоєних організатором та переданих виконавцю у знеособленому вигляді (без персональних даних учасників), на підставі бази акції за відповідний етап періоду акції", — додали в банку.

