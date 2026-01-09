Ощадбанк предоставит пенсионерам денежные вознаграждения за расчеты от 500 грн

Банковское отделение в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Для клиентов пенсионного возраста государственный "Ощадбанк" обещает предоставить денежное вознаграждение за осуществление расчетов от 500 грн. Финучреждение ввело временную программу по розыгрышу выплат.

О том, как присоединиться к программе, рассказывают Новости.LIVE.

Денежная помощь пенсионерам от Ощадбанка

В Ощадбанке действует акционная программа по розыгрышу денежной целевой помощи для клиентов, которые получают выплаты на пенсионные карты финучреждения. Победители будут иметь право направить средства на собственные нужды.

Как отмечается, ежемесячно в банке разыгрывается среди пенсионеров 40 призов в размере 5 тыс. грн.

"Под "денежной выплатой" речь идет о пополнении карточного счета победителя акции, к которому открыта карта у организатора, в определенной выше сумме. Победитель акции имеет право свободно распоряжаться полученной "денежной выплатой", в частности использовать ее для оплаты коммуналки или иным способом на собственное усмотрение, без ограничений по целевому назначению", — говорится в условиях акции.

Как присоединиться к акционной программе

Стать владельцем денежного приза могут клиенты, которые получают пенсии на карты международной платежной системы Mastercard от Ощада. В случае осуществления расчета за товары или услуги такими картами, куда начисляются пенсии, граждане сразу присоединятся к списку претендентов. Необходимо соблюдать следующие условия:

Есть действующая карта, оформленная в Ощадбанке, куда поступает пенсия;

Осуществлена оплата за товар/услугу картой (вместе с НДС) одним платежом в магазинах или онлайн-маркетах;

Сумма за товар или сервис превышает 500 грн.

Важно делать расчеты такими платежными картами:

Standard Mastercard;

MC Debit Standard; MC Debit Standard;

MC World;

MC Debit World.

Победителей будут определять рандомно до последнего числа каждого месяца.

Продлится акция до 15 марта текущего года включительно по всей стране, кроме оккупированных РФ территорий и "горячих точек".

Еще рассказывали, что в 2026 году в дальнейшем действует закон о финансовом мониторинге. Известно, какие требования для клиентов государственного Ощадбанка.

Также мы писали, что Ощадбанк взимает комиссию за неактивные счета. Для того, чтобы избежать этого, нужно написать заявление о закрытии счета.