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Главная Финансы Ощадбанк выплатит на карты до 1 000 грн: кто получит

Ощадбанк выплатит на карты до 1 000 грн: кто получит

Ua ru
15 сентября 2026 06:01
Ощадбанк выплатит до 1 000 грн до 30 сентября: за какие платежи обещают кэшбэк
Человек держит банковскую карту. Фото: Новини.LIVE

До 30 сентября 2026 года в государственном финансовом учреждении "Ощадбанк" действует акция по предоставлению кэшбэка до 10% за определенные платежи. Получить вознаграждение смогут клиенты, обслуживающиеся по специальной премиальной программе, которая предусматривает высокий уровень комфорта, индивидуальный подход и расширенный набор финансовых услуг.

О том, кто имеет право на кэшбэк, рассказывают Новини.LIVE.

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Какие условия в Ощадбанке по предоставлению вознаграждения

По данным финучреждения, в рамках кэшбэк-программы Ощадбанка и международной платежной системы Mastercard предусмотрено предоставление компенсаций при покупке авиабилетов.

Согласно правилам, банк вернет 10% кэшбэка владельцам премиум-карт за покупку билетов у одной из авиакомпаний-партнеров.

"Путешествуйте с Oschadbank Premium и получайте 10% кэшбэка на авиабилеты. Оплачивайте авиабилеты на официальном сайте LOT.com картой Ощадбанка Mastercard World Elite и получайте 10% кэшбэка", — говорится в сообщении.

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Финансовая организация начислит максимальную сумму на одну карту Mastercard в течение всего периода действия акции в размере 1 000 грн. Речь идет об эквиваленте в гривнах 20 евро (с учетом налогов).

Как получить кэшбэк в размере 10% от Ощадбанка

Чтобы принять участие в акции, необходимо выполнить всего несколько условий. А именно:

  1. Пройти регистрацию карты Mastercard World Elite от Ощадбанка на портале;
  2. Ввести информацию в форму и выбрать опцию "Подключить";
  3. Оплатить авиабилеты зарегистрированной картой на сайте/в приложении одной из авиакомпаний.

Клиенты должны произвести оплату на следующих официальных сайтах и в приложениях:

  • Wizz Air;
  • Ryanair;
  • FlyOne;
  • HiSky/HiSky Europe;
  • Flydubai;
  • EasyJet;
  • WestJet;
  • LOT Polish Airlines.

Если участники соблюдут правила программы, сумма возвращенных средств будет отражена на счете. Кэшбэк в размере 10% будет начислен на зарегистрированную карту в течение десяти дней.

Как отмечается, срок действия акции — 30 сентября 2026 года, однако она может завершиться до исчерпания бюджета, предусмотренного для программы. Речь идет об общей сумме в 44 800 евро в гривнах.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Ощадбанке можно ежегодно переплачивать за одну из услуг по некоторым тарифам. В частности, в этом году взимается от 300 до 480 грн за услугу информирования о финансовых операциях. В то же время таких расходов можно избежать, подключив бесплатные аналоги. Для этого нужно отдельно обратиться в отделение банка.

Еще Новини.LIVE писали о том, какие сроки предусмотрены для осуществления переводов в "Ощадбанке" в сентябре. Они более длительные, чем в других финансовых учреждениях. Также клиентам разъяснили, какие комиссии и ограничения действуют при операциях с валютой.

Ощадбанк деньги банки банковские карты банковские счета
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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