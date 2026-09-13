Ощадбанк взимает комиссию от 300 до 480 грн: причины и как избежать оплаты

Человек достает банковскую карту. Фото: Новини.LIVE

Клиенты государственного "Ощадбанка" могут ежегодно переплачивать за одну из услуг по некоторым тарифным планам. В частности, в 2026 году речь идет о суммах от 300 до 480 грн. В то же время таких расходов можно избежать, ведь в финансовом учреждении предусмотрены бесплатные аналоги данной услуги. Для этого необходимо обратиться в отделение банка.

О том, от чего клиенты могут отказаться, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Какая услуга Ощадбанка сэкономит 300–480 грн

Клиентам финансового учреждения доступны несколько видов автоматического информирования о финансовых операциях по счету, которые существенно различаются по стоимости.

В частности, в 2026 году по отдельным тарифным планам стоимость услуги уведомлений выросла. Банк частично пересмотрел условия оплаты за обслуживание текущих счетов с использованием карт.

Изменения коснулись трех типов карт от Ощадбанка:

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цифровых/физических дебетовых карт для простых расчетов "Моя карта";

кредитных карт по тарифному пакету "MORE";

детских карт "Лайкью", доступных для шестилетних клиентов.

В настоящее время стоимость уведомлений от банка об операциях в зависимости от канала получения составляет:

За SMS-уведомления — до 40 грн/месяц вместо 25 грн, в год — 480 грн; За уведомления в мессенджере Viber — до 25 грн/месяц вместо 15 грн, в год — 300 грн.

Однако соответствующих взиманий можно избежать. Хотя банк автоматически предоставляет данную услугу, от нее можно отказаться.

Как отменить получение уведомлений от Ощадбанка

Как пояснили в банке, для клиентов предусмотрена альтернатива в виде бесплатных уведомлений через другие каналы, переход на которые позволит сэкономить.

В банке доступны следующие каналы информирования на выбор:

push-уведомления через "Ощад24/7";

сообщения в Viber;

информирование через SMS;

сообщения по электронной почте.

Клиент при оформлении карты может самостоятельно выбрать тип информирования. Для этого надо зайти в настройки карты:

в меню необходимо нажать раздел "Еще";

выбрать пункт "Настройки";

перейти в раздел "Уведомления";

подключить тип уведомлений.

При этом, чтобы не переплачивать, необходимо выбрать push-уведомления в мобильном приложении "Ощад24/7".

Чтобы отключить SMS-сообщения, клиентам рекомендуется обратиться в отделение банка в пределах региона, где был открыт счет.

Также узнать об изменении способа получения уведомлений можно в контакт-центре, позвонив со своего банковского номера: 0 800 210 800 (бесплатно по Украине).

Ранее Новини.LIVE рассказывали об особенностях, предусмотренных для операций по переводам в Ощадбанке, в частности, о сроках обработки платежей. Также уточнили, какие комиссии действуют и каковы актуальные лимиты на валютные операции в сентябре 2026 года.

Еще Новини.LIVE писали о том, как избежать списания некоторых комиссий в Ощадбанке. В частности, если за год по счету не было операций по зачислению или списанию денег, банк начнет снимать комиссию по тарифу. Сумма списания составляет 150 грн. Однако, если на балансе не будет такой суммы, то спишут только остаток, в долг счет не пойдет.