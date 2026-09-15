Ощадбанк виплатить до 1 000 грн до 30 вересня: за які платежі обіцяють кешбек

Людина тримає банківську картку. Фото: Новини.LIVE

До 30 вересня 2026 року у державній фінустанові "Ощадбанк" діє акція з надання кешбеку до 10% за деякі платежі. Отримати винагороду зможуть клієнти, які обслуговуються за спеціальною преміальною програмою, що передбачає високий рівень комфорту, індивідуальний підхід та розширений набір фінансових послуг.

Про те, хто має право на кешбек, розповідають Новини.LIVE.

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Які умови в Ощадбанку з надання грошової винагороди

За даними фінустанови, у рамках кешбек-програми Ощадбанку та міжнародної платіжної системи Mastercard передбачається надання компенсацій у разі здійснення купівлі авіаквитків.

За правилами, банк поверне 10% кешбеку власникам преміум-карток за придбання квитків в одній з авіакомпаній-партнерів.

"Подорожуйте з Oschadbank Premium та отримуйте 10% кешбеку на авіаквитки. Оплачуйте авіаквитки на офіційному сайті LOT.com карткою Ощадбанку Mastercard World Elite та отримуйте 10% кешбеку", — йдеться у повідомленні.

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Фінустанова нарахує максимальну суму на одну картку Mastercard протягом усього періоду дії акції у сумі 1 000 грн. Йдеться про еквівалент у гривні 20 євро (з урахуванням податків).

Як отримати кешбек у 10% від Ощадбанку

Для того, щоб взяти участь в акційній програмі, необхідно виконати лише кілька умов. А саме:

Здійснити реєстрацію картки Mastercard World Elite від Ощаду на порталі; Внести інформацію у форму та обрати опцію "Підключити"; Зробити оплату зареєстрованою картою авіаквитків на сайті/у застосунку однієї з авіакомпаній.

Клієнти мають здійснити оплату на таких офіційних сайтах та застосунках:

Wizz Air;

Ryanair;

FlyOne;

HiSky/HiSky Europe;

Flydubai;

EasyJet;

WestJet;

LOT Polish Airlines.

Якщо учасники дотримаються правил програми, то сума повернених коштів відобразиться на рахунку. Кешбек у 10% нарахують на зареєстровану картку упродовж десяти днів.

Як зазначається, дедлайн акції — 30 вересня 2026 року, однак може закінчитися до вичерпання бюджету, передбаченого для програми. Йдеться про загальну суму у 44 800 євро у гривнях.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Ощадбанку можна щорічно переплачувати за один із сервісів за деякими тарифами. Зокрема, цьогоріч стягують від 300 до 480 грн за послугу інформування про фінансові операції. Водночас, таких витрат можна уникнути, підключивши безкоштовні аналоги. Для цього треба окремо звернутися до банківського відділення банку.

Ще Новини.LIVE писали про те, які терміни передбачені для здійснення операцій переказів в Ощадбанку у вересні. Він більш тривалий, ніж в інших фінустановах.Також клієнтам уточнили, які передбачені комісії та актуальні обмеження на операції з валютою.