Денежные переводы в Ощадбанке в сентябре: актуальные тарифы и ограничения

Карта Ощадбанка и деньги. Фото: Новини.LIVE

В государственном "Ощадбанке" доступны различные способы денежных переводов. В частности, клиенты могут переводить средства на карты других банков, а также на карты в самом финансовом учреждении через мобильное приложение. Известно, какие особенности предусмотрены для таких операций, комиссии и актуальные лимиты в сентябре 2026 года.

О том, какие правила действуют для клиентов, рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка.

Реклама

Комиссии за денежные переводы в Ощадбанке в сентябре

Согласно информации банка, владельцам карт по различным тарифным пакетам доступны:

внутренние переводы — между картами Ощадбанка и на карты других банков;

международные — пересылка средств за границу как через банки, так и с помощью платежных систем, таких как SWIFT;

денежные переводы через платежные системы (Western Union, MoneyGram, PayPal и т. д.);

цифровые переводы — через электронные платежные системы.

В частности, в Ощадбанке действуют особые правила обработки операций. Срок обработки переводов более длительный, чем в других учреждениях. По информации банка, он составляет от двух часов до трех банковских суток.

Поэтому клиенты должны следить за статусом соответствующих операций в приложении или на сайте "Ощад/24". Для этого необходимо выполнить следующие действия:

Читайте также:

зайти в мобильное приложение или веб-банкинг;

нажать на пункт "Получить квитанцию".

При этом комиссии могут различаться в зависимости от того, какие операции по переводу выполняются, а также от типа карты.

В частности, в сентябре не взимается комиссия за некоторые переводы по картам "для выплат" тарифного пакета "Моя карта". Согласно условиям, предусмотрен безналичный перевод средств (в Ощад 24/7/информационно-платежный терминал самообслуживания/банкомат):

по услуге "Мобильные сбережения", в т.ч. через сервисы Контакт-центра;

пополнение депозита в банке;

на погашение кредита в банке;

на счет для покупки/продажи валюты;

на карты в рамках программ "Детская карта", "Море", "Мой комфорт".

В отношении других операций действуют следующие тарифы:

Р2Р-переводы на собственные счета (открытые в пределах одного РУ/ГУОК) — не тарифицируются; P2P-переводы на другие карты банка (в частности, собственные карты, открытые в другом РУ/ГУОК) — в Ощад 24/7 — в пределах единого лимита — не тарифицируются, сверх лимита — 1%; информационно-платежный терминал самообслуживания (ИПТ)/банкомат — 0,5% + 3 грн; Пополнение мобильного телефона, в частности, через контакт-центр (чат с оператором, чат-бот) — 3 грн; Платежи на счета компаний, с которыми не заключены договоры, (коммунальные услуги, телефония, интернет и ТВ) в Ощад 24/7 — 1% (минимум 3 грн), в ИПТ — в соответствии с тарифами на осуществление платежей; Переводы для оплаты штрафов и бюджетных платежей в Ощад 24/7 — 1% (минимум 3 грн, максимум 500 грн), в ИПТ — в соответствии с тарифами на осуществление платежей; Переводы по произвольным реквизитам (ИПТ/Ощад 24/7) на счета в банке в ИПТ — 1% (минимум 10 грн, максимум 1 000 грн), в Ощад 24/7 — не тарифицируются; Переводы по произвольным реквизитам (ИПТ/Ощад 24/7) на счета в других банках — в ИПТ — 1% (минимум 10 грн — максимум 1 000 грн), в Ощад 24/7 — 0,5% (минимум 5 грн, максимум 500 грн); Р2Р-переводы с карты Ощадбанка на карты других банков через сервисы других банков — 1% + 5 грн.

Валютные операции в Ощадбанке в сентябре

В частности, что касается валютных операций, то в рамках ограничений, утвержденных Национальным банком, осенью действуют следующие лимиты:

До 200 000 грн — покупка иностранной валюты безналичным способом;

До 200 000 грн в день — снятие наличных с валютных счетов в стране и за ее пределами;

До 200 000 грн — при осуществлении расчетов за рубежом гривневыми картами;

До 200 000 грн ежемесячно — для перевода в иностранной валюте со счета на счет (SWIFT-переводы).

Ранее Новини.LIVE рассказывали о том, какие комиссии, лимиты и условия снятия наличных в Ощадбанке будут действовать в сентябре для клиентов, получающих пенсионные выплаты на карты. В частности, для этой категории граждан сохранили бесплатные платежи в Мобильном Ощаде, а также отсутствие комиссии при снятии наличных в сети банка.

Еще Новини.LIVE писали, что в Ощадбанке объяснили, как снизить риск проверок в рамках финансового мониторинга. Иногда под блокировку попадают вполне законные доходы. В частности, своевременная регистрация всех доходов, уплата налогов и отказ от участия в сомнительных схемах позволят снизить риски.