Банковская карта Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

До конца 2026 года клиенты государственного "Ощадбанка" могут принять участие в ежемесячном розыгрыше сертификатов номиналом от 10 000 до 50 000 грн. Средства можно будет использовать на покупки и путешествия. Такая возможность доступна владельцам некоторых карт международной платежной системы Mastercard.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка.

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Кто сможет получить в Ощадбанке до 50 000 грн

По данным госбанка, клиентам уже десять лет доступно премиальное обслуживание, сочетающее в себе персональное финансовое сопровождение, эксклюзивные банковские продукты и сервисные преимущества — Oschadbank Premium. По этому случаю владельцам премиальных карт банк совместно с Mastercard подготовил денежные подарки.

Согласно условиям инициативы, при расчетах картами Mastercard World Elite можно будет ежемесячно становиться обладателями:

Денежных сертификатов номиналом 50 000 грн для использования на отдых в одном из гостиничных комплексов или на путешествие по своему усмотрению в стране или за рубежом. Банк будет предоставлять сертификаты ежемесячно трем участникам; Денежных сертификатов номиналом 10 000 грн для использования на покупки или развлечения. Банк будет выбирать ежемесячно по десять победителей.

Как получить сертификаты от Ощадбанка

Для того, чтобы принять участие в акционной программе и получить возможность выиграть приз в ходе ежемесячного розыгрыша, клиентам необходимо в течение месяца активно оплачивать покупки картами Mastercard World Elite от Ощадбанка. При этом общая сумма расходов должна составить не менее 30 000 грн.

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Правила программы предусматривают возможность увеличения шансов на выигрыш. А именно:

Если будет оформлена новая карта Mastercard World Elite в период проведения акции;

Если производить расчеты с кредитного лимита по карте на любую сумму.

При соблюдении обоих условий появится возможность получить сразу три шанса во время ежемесячного розыгрыша, а также при соблюдении базового условия на сумму от 30 000 грн.

Клиенты могут воспользоваться возможностью стать обладателем денежных сертификатов от Ощадбанка до конца года.

Что стоит знать об Oschad Premium

По информации банка, Oschad Premium гарантирует клиентам карты высочайшего уровня (Visa Infinite и Mastercard World Elite), персональное финансовое сопровождение и расширенные привилегии на путешествия и повседневные расходы.

В частности, личный премиум-менеджер поможет более эффективно управлять счетами, подбирать выгодные депозиты и оперативно решать банковские вопросы без очередей и ожидания на общей линии.

Для таких клиентов доступны отдельные VIP-зоны, где обслуживание осуществляется в закрытых помещениях отделений в конфиденциальной обстановке.

Благодаря инвестиционному сопровождению клиенты могут получить индивидуальные консультации, аналитику, информацию о государственных облигациях (ОВГЗ) или других активах.

Также благодаря круглосуточной информационной и организационной поддержке доступно бронирование билетов, отелей, столиков в ресторанах или решение других вопросов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Ощадбанке вскоре появится возможность онлайн-заказа и доставки карт по почте. Это существенно упростит доступ к финансовым услугам в любом уголке страны и мира. Известно, что до 30 июня следующего года будет действовать льготный бесплатный период, а далее стоимость стартует с 80 грн.

Еще Новини.LIVE писали о том, что владельцы некоторых карт Ощадбанка будут иметь скидку до 50% на транспортные услуги. В рамках программы можно получить максимум 500 грн (10 евро в эквиваленте) за одну поездку. Вознаграждения будут доступны при условии соблюдения требований программы до 31 декабря 2026 года.