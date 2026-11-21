Банківська картка Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

До кінця 2026 року клієнти державного "Ощадбанку" можуть долучитися до щомісячного розіграшу сертифікатів номіналом від 10 000 до 50 000 грн. Кошти можна буде використати на покупки та подорожі. Така можливість доступна власникам деяких карток міжнародної платіжної системи Mastercard.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на інформацію банку.

Реклама

Хто зможе отримати в Ощадбанку до 50 000 грн

За даними держбанку, клієнтам вже десять років доступне преміальне обслуговування, що поєднує у собі персональний фінансовий супровід, ексклюзивні банківські продукти та сервісні переваги — Oschadbank Premium. З цієї нагоди власникам преміальних карт банк спільно з Mastercard підготували грошові подарунки.

Як передбачають умови ініціативи, за розрахунки картками Mastercard World Elite можна буде щомісяця ставати власниками:

Грошових сертифікатів номіналом 50 000 грн для використання на подорожі для відпочинку в одному із готельних комплексів/на мандрівку на власний розсуд в країні чи за кордоном. Банк надаватиме сертифікати щомісяця трьом учасникам; Грошових сертифікатів номіналом 10 000 грн для використання на покупки чи розваги. Банк обиратиме щомісяця по десять переможців.

Як отримати сертифікати від Ощадбанку

Для того, щоб взяти участь в акційній програмі та мати можливість отримати приз під час щомісячного розіграшу, клієнтам потрібно буде упродовж місяця активно оплачувати покупки картками Mastercard World Elite від Ощадбанку. При цьому загальна витрачена сума має становити щонайменше 30 000 грн.

Читайте також:

Правила програми передбачають можливість збільшення шансів на виграш. А саме:

Якщо буде оформлено нову картку Mastercard World Elite у період проведення акції;

Якщо робити розрахунки з кредитного ліміту на картці на будь-яку суму.

За дотримання обох умов виникне можливість отримати одразу три шанси під час щомісячного розіграшу, а також за дотримання базової умови на суму від 30 000 грн.

Клієнти можуть скористатися можливістю стати власником грошових сертифікатів від Ощадбанку до кінця року.

Що варто знати про Oschad Premium

За інформацією банку, Oschad Premium гарантує клієнтам картки найвищого рівня (Visa Infinite та Mastercard World Elite), персональний фінансовий супровід та розширені привілеї на подорожі та повсякденні витрати.

Зокрема, особистий преміум-менеджер допоможе більш ефективно керувати рахунками, підбирати вигідні депозити та оперативно вирішувати банківські питання поза чергами та очікуваннями на загальній лінії.

Для таких клієнтів доступні окремі VIP-зони, де обслуговування проводять на закритих локаціях відділень у непублічній атмосфері.

Завдяки інвестиційному супроводу клієнти можуть отримати індивідуальні консультації, аналітику, інформацію про державні облігації (ОВДП) чи інші активи.

Через цілодобову інформаційну та організаційну підтримку доступне бронювання квитків, готелів, столиків у ресторанах чи вирішення інших питань.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Ощадбанку невдовзі з'явиться можливість онлайн-замовлення та доставки карт поштою. Це суттєво спростить доступ до фінпослуг у будь-якому куточку країни та світу. Відомо, що до 30 червня наступного року діятиме пільговий безкоштовний період, а далі вартість стартуватиме з 80 грн.

Ще Новини.LIVE писали про те, що власники деяких карт Ощадбанку будуть мати знижку до 50% за послуги з перевезення. У рамках програми можна максимально отримати 500 грн (10 євро в еквіваленті) за одну поїздку. Винагороди будуть доступні за умови дотримання вимог програми до 31 грудня 2026 року.