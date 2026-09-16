Ощадбанк начисляет помощь в размере 7 000 грн: кто и как может оформить в сентябре

Женщина с детской коляской возле банка. Фото: Новини.LIVE

В сентябре 2026 года в государственном финансовом учреждении "Ощадбанк" можно оформить ежемесячную денежную помощь в размере 7 000 грн. Выплаты предусмотрены для ухода за детьми в возрасте до одного года. В частности, для этого важно сверить личные данные с информацией Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Об особенностях предоставления выплат и правилах оформления через банк рассказывает издание Новини.LIVE.

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Что клиентам Ощадбанка нужно знать о пособии 7 000 грн

В рамках правительственной программы по поддержке родительства в 2026 году семьям, в которых есть младенцы, предусмотрено ежемесячное государственное денежное пособие. Такие выплаты не назначаются автоматически с даты рождения детей, а привязаны к окончанию отпуска в связи с беременностью и родами.

Как правило, продолжительность такого отпуска составляет:

до 126 дней — для стандартных сроков;

до 140 дней — при осложненных родах или в случае рождения двух и более детей.

При назначении пособия ориентируются на дату окончания декретного отпуска, указанную в листе нетрудоспособности.

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После даты окончания декретного отпуска граждане должны пройти следующую процедуру:

Обратиться в Пенсионный фонд для сверки данных (актуально в случае смены фамилии), в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) или к уполномоченному лицу громады; Прийти в отделение Ощадбанка и оформить карту (необходимы паспорт и идентификационный код); Если счет был открыт в другой области, необходимо подать заявление о переводе в нужное отделение Ощадбанка; Начисление выплат начнется со следующего календарного дня после отпуска; Банк будет начислять выплаты на детей на счета со специальным режимом использования "Дія.Картка".

После согласования помощи она будет производиться:

ежемесячно;

в установленном размере 7 000 грн на каждого ребенка, 10 500 грн — на детей с инвалидностью;

до месяца, когда ребенку исполнится один год (включительно).

Важные нюансы в праве на пособие

Также нормы закона предусматривают, что если гражданин обратился за назначением выплат после появления права на них, то пособие могут начислить суммарно за все месяцы, начиная с того, когда возникло право, и до месяца достижения ребенком однолетнего возраста.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Ощадбанк начисляет некоторым клиентам кэшбэк до 10% за определенные платежи. Речь идет о владельцах премиальных карт при покупке билетов у одной из авиакомпаний-партнеров. Максимально можно рассчитывать на сумму 1 000 грн. Акция будет действовать только до 30 сентября 2026 года.

Также Новини.LIVE писали о том, как клиентам Ощадбанка снизить риск проверок в рамках финансового мониторинга. Такая процедура позволяет банкам минимизировать незаконные действия и своевременно выявлять подозрительную активность. Однако существует угроза того, что под блокировку могут попасть законные деньги клиентов.