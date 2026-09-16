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Головна Фінанси Ощадбанк виплачує по 7 000 грн на картки: хто має право

Ощадбанк виплачує по 7 000 грн на картки: хто має право

Ua ru
16 вересня 2026 06:01
Ощадбанк нараховує допомогу у 7 000 грн: хто і як може оформити у вересні
Жінка з дитячим візком біля банку. Фото: Новини.LIVE

У вересні 2026 року у державній фінустанові "Ощадбанк" доступна можливість оформлення щомісячної грошової допомоги у сумі 7 000 грн. Виплати передбачені на здійснення догляду за дітьми до одного року. Зокрема, для цього важливо звірити персональні дані з інформацією Пенсійного фонду України (ПФУ).

Про особливості надання виплат та правила оформлення через банк розповідає видання Новини.LIVE.

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Що клієнтам Ощадбанку треба знати про допомогу у 7 000 грн  

У рамках урядової програми з підтримки батьківства, у 2026 році родинам, де є немовлята, передбачена щомісячна державна грошова допомога. Такі виплати не призначають в автоматичному режимі з дати народження дітей, а прив’язані до кінцевого терміну відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Як правило, тривалість такої відпустки становить:

  • до 126 днів — для стандартних термінів;
  • до 140 днів — для ускладнених пологів або в разі народження від двох дітей.

У призначенні допомоги орієнтуються на дату завершення декретої відпустки у листку непрацездатності.

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Як подати заявку та оформити спецрахунок в Ощадбанку

Після дати завершення декретої відпустки громадяни повинні пройти таку процедуру:

  1. Звернутися до Пенсійного фонду для звірення даних (актуально у разі зміни прізвища), Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) чи уповноваженої особи громади;
  2. Прибути до відділення Ощадбанку та оформити картку (потрібен паспорт та ідентифікаційний код);
  3. У разі, якщо рахунок було відкритий в іншій області, то потрібно написати заяву на переведення в потрібне відділення Ощадбанку;
  4. Нарахування виплат почнуться з наступного календарного дня після відпустки;
  5. Банк здійснюватиме нарахування виплат на дітей на рахунки зі спецрежимом використання "Дія.Картка".

Після погодження допомоги вона буде здійснюватися:

  • на щомісячній основі;
  • у визначеній сумі 7 000 грн на кожну дитину, 10 500 грн — на дітей з інвалідністю;
  • до місяця, коли дитина досягне одного року (включно).

Важливі нюанси у праві на допомогу

Також норми закону передбачають, що якщо громадянин звернувся за призначенням виплат після появи права на них, то допомогу можуть нарахувати сумарно за всі місяці, починаючи з того, коли виникло право і до місяця досягнення дитиною однорічного віку.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Ощадбанк нараховує деяким клієнтам кешбек до 10% за деякі платежі. Йдеться про власників преміальних карток за купівлю квитків в одній з авіакомпаній-партнерів. Максимально можна розраховувати на суму 1 000 грн. Акція буде діяти лише до 30 вересня 2026 року. 

Також Новини.LIVE писали, як клієнтам Ощадбанку знизити ризик перевірок у рамках дії фінмоніторингу. Така процедура дає банкам змогу мінімізувати незаконні дії та вчасно виявляти підозрілу активність. Однак є загроза того, що під блокування можуть потрапити законні гроші клієнтів. 

Ощадбанк гроші банки банківські карти грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова

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