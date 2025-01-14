Карта "Национальный кэшбек" в Ощадбанке — какие проблемы возникли у клиента

Мужчина напротив отделения Ощадбанка. Новости.LIVE/Олег Переверзев

Один из клиентов государственного "Ощадбанка" пожаловался на невозможность отказаться от виртуальной карты, которую открыл для зачисления средств по программе "Национальный кэшбэк". В одном из столичных отделений ему посоветовали не пользоваться карточкой полгода, и тогда она станет неактивной.

Такое сообщение появилось на сайте "Минфин", где украинцы оставляют жалобы на работу украинских банков.

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Как отметил клиент, неприятный опыт сотрудничества с госучреждением у него возникает уже не впервые. Так, несколько лет назад мужчине долго изготавливали "карточку "Киянина". А 13 января 2025 года в одном из отделений в Киеве ему отказали в закрытии виртуальной карты, на которую зачислялись деньги по программе "Национальный кэшбэк".

"Мне не только не предоставили достоверной информации, а работник банка сообщила, что закрытие карты невозможно, но если я не буду пользоваться ею, то она автоматически закроется через 6 месяцев", — рассказал мужчина.

Мужчина удивился такому заявлению, поэтому решил позвонить на горячую линию "Ощадбанка". Во время телефонного разговора мужчине подтвердили неправомерность действий работницы отделения.

"Вернувшись в отделение я попросил уладить данную ситуацию и сообщил, что оставлю отзыв на сайте, после чего работница мне нахамила и пыталась завладеть моим мобильным телефоном, которым я хотел сфотографировать ее бейджик. И хотя данную ситуацию с помощью управляющей отделения все же было решено, за что ей благодарен, но осадок на душе относительно банка остался", — написал клиент "Ощадбанка".

Напомним, ранее в банке объяснили, что делать клиентам, которые не обновляли свои карты с 2022 года. Известно, что счета останутся активными до конца июня 2025 года.

Также мы писали, что некоторым клиентам Ощадбанка могут блокировать счета, в том числе из-за непогашенных кредитов. В зоне риска находятся и пенсионеры.