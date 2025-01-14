Карта "Национальный кэшбек" в Ощадбанке — какие проблемы возникли у клиента

Ощадбанк отказывался закрыть карту Нацкешбека — причина
Один из клиентов государственного "Ощадбанка" пожаловался на невозможность отказаться от виртуальной карты, которую открыл для зачисления средств по программе "Национальный кэшбэк". В одном из столичных отделений ему посоветовали не пользоваться карточкой полгода, и тогда она станет неактивной.
Такое сообщение появилось на сайте "Минфин", где украинцы оставляют жалобы на работу украинских банков.
Почему сложно закрыть виртуальную карту от "Ощадбанка"
Как отметил клиент, неприятный опыт сотрудничества с госучреждением у него возникает уже не впервые. Так, несколько лет назад мужчине долго изготавливали "карточку "Киянина". А 13 января 2025 года в одном из отделений в Киеве ему отказали в закрытии виртуальной карты, на которую зачислялись деньги по программе "Национальный кэшбэк".
"Мне не только не предоставили достоверной информации, а работник банка сообщила, что закрытие карты невозможно, но если я не буду пользоваться ею, то она автоматически закроется через 6 месяцев", — рассказал мужчина.
Мужчина удивился такому заявлению, поэтому решил позвонить на горячую линию "Ощадбанка". Во время телефонного разговора мужчине подтвердили неправомерность действий работницы отделения.
"Вернувшись в отделение я попросил уладить данную ситуацию и сообщил, что оставлю отзыв на сайте, после чего работница мне нахамила и пыталась завладеть моим мобильным телефоном, которым я хотел сфотографировать ее бейджик. И хотя данную ситуацию с помощью управляющей отделения все же было решено, за что ей благодарен, но осадок на душе относительно банка остался", — написал клиент "Ощадбанка".
Напомним, ранее в банке объяснили, что делать клиентам, которые не обновляли свои карты с 2022 года. Известно, что счета останутся активными до конца июня 2025 года.
Также мы писали, что некоторым клиентам Ощадбанка могут блокировать счета, в том числе из-за непогашенных кредитов. В зоне риска находятся и пенсионеры.
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