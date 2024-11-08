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Пенсійні рахунки в Ощадбанку можуть блокувати — які причини

8 листопада 2024 06:01
Ксенія Симонова - Редактор
Ощадбанк блокує пенсії боржникам — як відновити доступ до грошей
Жінка тримає картку. Фото: Freepik
Ксенія Симонова - Редактор

Державний "Ощадбанк" продовжує блокувати рахунки громадянам в рамках законодавчих норм, зокрема через непогашені кредити. Клієнти скаржаться, адже такі обмеження стосуються і тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях.

Відповідне повідомлення з'явилось на сторінці банку у соцмережі Facebook.

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Клієнтка банку розповіла, що банк заблокував пенсійні виплати людини похилого віку, яка проживає в окупації. Причиною став непогашений кредит,

"Ощадбанк!!! Поясніть, будь ласка, як виходить так, що Ощадбанк блокує пенсійні виплати — єдині виплати які має людина похилого віку), аргументуючи тим, що ця людина мала кредит, який не погасила… (але він був на окупованій території ще до початку війни у 14 році і звідти нема можливості платити…)", — йдеться у повідомленні.

При цьому кредит не стосується  Ощадбанку, він був відкритий в іншому банку. Однак його пов'язали з пенсійними грошима окремого рахунку.

"Тобто людина повинна вмерти з голоду??? Як це розуміти? Ви блокуєте пенсію на підставі заяви "чорного юриста та ТОВ "Фінпром маркет". Номер рахунку UA 453005280000026508455000795 відкритий в АТ "ОТП БАНК… Коли ці махінації будуть прикриті? Скільки ще пенсій Ви таким чином вкрали у людей? Є ж такі, які не можуть звернутися нікуди, вони просто вмирають від голоду, бо пенсії нема. Вони в окупації… Що їм робити? Поясніть, як можна заблокувати 4200 гривень виплати на місяць?", — запитала жінка.

 

Ощадбанк скарги
Звернення до банку. Джерело: Fb-сторінка Ощадбанку

Пояснення Ощадбанку

Раніше представники банку дали пояснення, чому можуть блокувати "соціальні кошти" на рахунках в Ощадбанку. Там зауважили, що гроші від Пенсійного фонду України (ПФУ) нараховують громадянам на рахунки, які насправді не мають якогось спеціального призначення.

Йдеться про звичайні картки, куди пересилають кошти. Немає такого поняття як "пенсійний" рахунок. У зв'язку з цим пенсіонерам теж можуть арештовувати гроші та блокувати рахунки. При цьому за виконавчим провадженням можуть заблокувати 100% суми на будь-яких рахунках власника для стягнення необхідної суми коштів.

Згідно зі ст. закону "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів", арешт на грошові кошти боржника накладають на основі відкриття виконавчого провадження.

Підставою для арешту банківських рахунків є:

  • несплата боргу, кредиту, аліментів, податкових зобов’язань;
  • рішення про арешт рахунку в рамках виконавчого провадження;
  • здійснення розслідування кримінальних справ.

Чинні законодавчі норми передбачають, що громадяни можуть користуватися частиною коштів з арештованих рахунків. Для цього треба звернутися до виконавчої служби, яка наклала арешт, із заявою про визначення поточного рахунку у фінустанові для здійснення видаткових операцій. У заяві треба вказати номер поточного рахунку та назву банку, де відкрито рахунок.

Після цього нададуть доступ до лімітованої суми. Вона не може перевищувати дві мінімальні зарплати станом на початок року. У 2024 році це 7,1 тис. гривень, тобто можливий доступ до 14,2 тис. гривень щомісяця.

У разі ж отримання банком постанови від виконавчої служби може бути зволікання зі зняття арешту з рахунку, оскільки опрацювання відбувається у порядку черги надходження.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше в Ощадбанку пояснили, що платна послуга смс-інформування не є обов'язковою. Натомість можна підключити інші способи інформування у Telegram та Viber.

Раніше ми писали, що фінустанова "Ощадбанк" запровадила нововведення для клієнтів з 1 жовтня 2024 року. Зокрема, зміни торкнулися тарифів.

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