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Ощадбанк відмовлявся закрити картку Нацкешбеку — причина

14 січня 2025 06:01
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Картка "Національний кешбек" в Ощадбанку — які проблеми виникли у клієнта
Чоловік навпроти відділення Ощадбанку. Новини.LIVE/Олег Переверзєв
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Один з клієнтів державного "Ощадбанку" поскаржився на неможливість відмовитися від віртуальної картки, яку відкрив для зарахування коштів за програмою "Національний кешбек". В одному зі столичних відділень йому порадили не користуватися рахунком пів року, і тоді він стане неактивною.

Таке повідомлення з'явилося на сайті "Мінфін", де українці залишають скарги на роботу українських банків.

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Як зазначив клієнт, неприємний досвід співпраці з держустановою у нього виникає вже не вперше. Так, кілька років тому чоловікові довго виготовляли картку "Киянина". А 13 січня 2025 року в одному з відділень у Києві йому відмовили у закритті віртуальної картки, на яку зараховувалися гроші за програмою "Національний кешбек". 

"Мені не лише не надали достовірної інформації, а працівник банку повідомила, що закриття картки неможливе, але якщо я не буду користуватися нею, то вона автоматично закриється через 6 місяців", — розповів чоловік. 

Чоловік здивувався такій заяві, тож вирішив зателефонувати на гарячу лінію "Ощадбанку". Під час телефонної розмови чоловікові підтвердили неправомірність дій працівниці відділення.

"Повернувшись до відділення я попросив владнати дану ситуацію та повідомив, що залишу відгук на сайті, після чого працівниця мені нахамила та намагалася заволодіти моїм мобільним телефоном, яким я хотів сфотографувати бейджик працівниці. І хоча дану ситуацію за допомогою керуючої відділення все ж було владнано, за що їй вдячний, але осад на душі щодо банку залишився", — написав клієнт "Ощадбанку". 

Нагадаємо, раніше в банку пояснили, що робити клієнтам, які не оновлювали свої картки з 2022 року. Відомо, що рахунки залишаться активними до кінця червня 2025 року.

Також ми писали, що деяким клієнтам Ощадбанку можуть блокувати рахунки, зокрема через непогашені кредити. У зоні ризику перебувають й пенсіонери.

Ощадбанк гроші банки банк кешбек

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