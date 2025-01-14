Картка "Національний кешбек" в Ощадбанку — які проблеми виникли у клієнта

Ощадбанк відмовлявся закрити картку Нацкешбеку — причина
Один з клієнтів державного "Ощадбанку" поскаржився на неможливість відмовитися від віртуальної картки, яку відкрив для зарахування коштів за програмою "Національний кешбек". В одному зі столичних відділень йому порадили не користуватися рахунком пів року, і тоді він стане неактивною.
Таке повідомлення з'явилося на сайті "Мінфін", де українці залишають скарги на роботу українських банків.
Чому складно закрити віртуальну картку від "Ощадбанку"
Як зазначив клієнт, неприємний досвід співпраці з держустановою у нього виникає вже не вперше. Так, кілька років тому чоловікові довго виготовляли картку "Киянина". А 13 січня 2025 року в одному з відділень у Києві йому відмовили у закритті віртуальної картки, на яку зараховувалися гроші за програмою "Національний кешбек".
"Мені не лише не надали достовірної інформації, а працівник банку повідомила, що закриття картки неможливе, але якщо я не буду користуватися нею, то вона автоматично закриється через 6 місяців", — розповів чоловік.
Чоловік здивувався такій заяві, тож вирішив зателефонувати на гарячу лінію "Ощадбанку". Під час телефонної розмови чоловікові підтвердили неправомірність дій працівниці відділення.
"Повернувшись до відділення я попросив владнати дану ситуацію та повідомив, що залишу відгук на сайті, після чого працівниця мені нахамила та намагалася заволодіти моїм мобільним телефоном, яким я хотів сфотографувати бейджик працівниці. І хоча дану ситуацію за допомогою керуючої відділення все ж було владнано, за що їй вдячний, але осад на душі щодо банку залишився", — написав клієнт "Ощадбанку".
Нагадаємо, раніше в банку пояснили, що робити клієнтам, які не оновлювали свої картки з 2022 року. Відомо, що рахунки залишаться активними до кінця червня 2025 року.
Також ми писали, що деяким клієнтам Ощадбанку можуть блокувати рахунки, зокрема через непогашені кредити. У зоні ризику перебувають й пенсіонери.
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