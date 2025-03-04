Клиент Ощадбанка со статусом ВПЛ пожаловался на правила во время войны — детали жалобы

Банковское отделение в столице. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиентка государственного финансового учреждения "Ощадбанк" рассказала, что ей в финучреждении посоветовали обратиться в отделение области, где был открыт счет. Речь идет о городе, где сейчас идут ожесточенные боевые действия.

Об этом сообщается на странице банка в соцсети Facebook.

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Как говорится в одном из сообщений, клиентке финучреждения необходимо было получить средства по доверенности. Она является внутренне перемещенным лицом (ВПЛ) и ее отказались обслуживать по доверенности в банке. Клиентка обратилась к оператору контакт-центра с соответствующим вопросом, а он также рекомендовал обратиться в область, где была сделана карта.

Женщина уточнила, что речь идет о городе Торецк, расположенном в одной из "горячих точек" на карте боевых действий.

"Сегодня на горячей линии Ощадбанка мне посоветовали обратиться за получением средств по доверенности в область, где была сделана карта. Это Донецкая область г. Торецк. Потому что в г. Днепр нас, ВПО, отказываются по доверенности обслуживать..." — говорится в обращении.

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Представитель Ощадбанка ответил на сообщение. Он отметил, что получить средства со счета по доверенности, действительно, возможно исключительно в пределах той области, где был открыт счет.

Однако, если в доверенности были указаны полномочия доверенного лица на открытие новых счетов, перевод средств, получение карт возможно в другой области. Для этого нужно открыть новый счет и перевести средства со счета другой области.

"Сотрудник учреждения банка принимает заявку на открытие нового счета, и подает запрос на перевод средств из другой области", — добавили в банке.

Скриншот. Источник: Ощадбанк

Ранее мы рассказывали, хотя в Украине еще в 2020-м дали разрешение на выполнение кассовых операций в банках с цифровым паспортом в "Дії", однако не все финучреждения работают в таком формате. В частности, среди таких — государственный Ощадбанк.

Также мы писали, что клиентам Ощадбанка приходится платить комиссию за старые незакрытые карты. В частности, банк может выставить задолженность по обслуживанию.