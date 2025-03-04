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Ощадбанк відмовляє в обслуговуванні деяким клієнтам

4 березня 2025 06:01
Ксенія Симонова - Редактор
Клієнт Ощадбанку зі статусом ВПО поскаржився на правила під час війни — деталі скарги
Банківське відділення у столиці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Клієнтка державної фінансової установи "Ощадбанк" розповіла, що їй у фінустанові порадили звернутися у відділення області, де було відкрито рахунок. Йдеться про місто, де зараз тривають запеклі бойові дії.

Про це повідомляється на сторінці банку у соцмережі Facebook.

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Ощадбанк відмовляє в обслуговуванні ВПО

Як йдеться в одному з повідомлень, клієнтці фінустанови необхідно було отримати кошти за довіреністю. Вона є внутрішньо переміщеною особою (ВПО) і її відмовились обслуговувати за довіреністю у банку. Клієнтка звернулась до оператора контакт-центру з відповідним питанням, а він також рекомендував звернутися в область, де була зроблена картка.

Жінка уточнила, що йдеться про місто Торецьк, розташоване в одній із "гарячих точок" на карті бойових дій.

"Сьогодні на гарячій лінії Ощадбанку мені порадили звернутися за отриманням коштів по довіреності в область, де була зроблена картка. Це Донецька область м. Торецьк. Бо в м. Дніпро нас, ВПО, відмовляються по довіреності обслуговувати..." — йдеться у зверненні.

Детальніше про правила в Ощадбанку під час війни

Представник Ощадбанк відповів на повідомлення. Він зазначив, що отримати кошти з рахунку за довіреністю, дійсно, можливо виключно в межах тієї області, де було відкрито рахунок.

Проте, якщо в довіреності були вказані повноваження довіреної особи на відкриття нових рахунків, переказ коштів, отримання карток можливе в іншій області. Там треба відкрити новий рахунок та переказати кошти з рахунку іншої області.

"Співробітник установи банку приймає заявку на відкриття нового рахунку та подає запит на переказ коштів з іншої області", — додали в банку.

 

Ощадбанк
Скриншот. Джерело: Ощадбанк

Раніше ми розповідали, хоч в Україні ще у 2020-му дали дозвіл на виконання касових операцій в банках з цифровим паспортом у "Дії", проте не всі фінустанови працюють у такому форматі. Зокрема, серед таких — державний Ощадбанк.

Також ми писали, що клієнтам Ощадбанку доводиться платити комісію за старі незакриті картки. Зокрема, банк може виставити заборгованість із обслуговування.

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