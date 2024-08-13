Ощадбанк оформляет клиентам договоры страхования — можно ли отказаться

Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного учреждения "Ощадбанк" жалуются на противоправное открытие договоров на страхование. В банке объяснили, в каких случаях возможно заключение таких соглашений.

Об этом говорится на странице банка в соцсети Facebook.

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В одном из сообщений клиентка пожаловалась, что работник банка, несмотря на нежелание, заключил дополнительно договор на страхование. Она считает такие действия мошенническими со стороны банка.

"Можно ли решить вопрос с мошенническими действиями работников отделения вашего банка в городе Балаклея? Как они могли под видом платежной карты заключить договор на страхование? Почему они приняли пожилую женщину за дуру, почему она должна плакать вам на горячую линию, потому что ее обманули?", — говорится в жалобе.

Ответ работников Ощадбанка

В банке отреагировали на сообщение, отметив, что речь не идет о мошенничестве, ведь работники финучреждения действительно могут предлагать дополнительные услуги, куда входит предложение страхования, однако такие решения клиенты могут принимать исключительно самостоятельно.

"Приветствую, я сотрудник главного офиса Ощадбанка. При открытии карты или оформлении других продуктов работники действительно могут предложить дополнительные услуги такие как страхование, но решение по его оформлению клиент принимает всегда самостоятельно", — написал представитель банка, добавив решение о расторжении соответствующего договора страхования с клиенткой.

Также в Ощадбанке сообщили о появлении новой мошеннической схемы. Махинация, благодаря которой могут получить доступ к счету через мобильное приложение, имеет следующий алгоритм:

мошенники звонят по телефону от имени другого банковского учреждения и спрашивают о намерениях клиента пользоваться платежной картой;

клиент извещает, что пользуется счетом, например, Ощадбанка, и ему предлагают закрыть карточку другого финучреждения;

операция проходит через набор на телефоне номера *21+380ХХХХХХХХХ# (переадресация всех вызовов мобильных операторов "Киевстар", Vodafone, lifecell).

"Запомните: мошенники, желающие получить доступ к вашему финансовому счету, часто действуют с помощью телефонных звонков. Никогда не соглашайтесь на ввод неизвестных вам цифровых комбинаций, не предоставляйте финансовые и личные данные", — сообщили в банке.

О подозрительных или неправомерных действиях советуют сообщать:

через обратную связь в приложении Ощад;

на сайте Ощадбанка;

по телефону контакт-центра: 0800210800.

Жалоба. Источник: Ощадбанк

Что еще стоит знать

Напомним, клиентка государственного Ощадбанка, пытаясь получить денежную помощь по интернет-объявлению, попала на мошеннический сайт. После перехода по ссылке с ее карты было незаконно списано 109 700 гривен. Женщина потребовала банк вернуть средства, но получила отказ.

Ранее мы писали, что государственный Ощадбанк ограничивает доступ клиентов к своим средствам во время обычных карточных операций. Одна клиентка сообщила, что банк без предупреждения ввел ограничения на использование средств.