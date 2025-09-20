Ощадбанк призвал присоединиться к акции по поддержке животных — детали

Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE

Клиенты государственного "Ощадбанка" могут присоединиться к акции Национального банка Украины (НБУ) и UAnimals под названием #PowerCoins. В ее рамках можно сдать лишние монеты, которые затем отправят на помощь эвакуированным животным в приютах и в прифронтовых регионах.

Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

Что стоит знать клиентам Ощадбанка об акции #PowerCoins

Как отмечается, проект по поддержке эвакуированных животных в приютах и в прифронтовых областях реализуют совместно Национальный банк и организация, спасающая животных и окружающую среду от войны и человеческой жестокости, UAnimals.

Благотворительная акция под названием #PowerCoins, целью которой является объединение усилий по сбору средств, продлится с 15 сентября по 28 ноября 2025 года включительно. Банками-партнерами акции являются финучреждения Ощадбанк и ПУМБ.

В банке отмечают, что все, кто присоединятся к акции по сбору монет, смогут сделать свой вклад в помощь животным, пострадавшим от войны.

"Присоединяйтесь к благотворительной акции по сбору монет #PowerCoins. Превратите свою монетку в уютный уголок в приюте, еду и заботу о животных, страдающих от войны. Все собранные средства будут направлены на счет организации UAnimals, которая спасает животных и окружающую среду от войны и человеческой жестокости", — говорится в сообщении.

Иллюстрация. Источник: Ощадбанк

Как принять участие в акции по поддержке животных

Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо собрать монеты и принести их в ближайшее отделение одного из банков-партнеров акции: Ощадбанк или ПУМБ. После этого необходимо осуществить перевод средств на счет UAnimals.

НБУ обнародовал перечень отделений и необходимые реквизиты.

В банке добавили, что монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, которые уже не являются платежными средствами, граждане также могут обменять до конца действия военного положения и еще 90 дней после его завершения в отделениях таких банков:

АО "Ощадбанк";

АО КБ "ПриватБанк";

АО "Райффайзен Банк";

Списки отделений можно уточнить в банке. Также неплатежные монеты можно бросить в ящики в отделениях ПУМБ.

"Присоединяйтесь к акции #PowerCoins. Каждая монета — шанс вернуть тепло и дом четвероногому другу!", — отметили в банке.

