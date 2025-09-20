Ощадбанк закликав долучитися до акції з підтримки тварин — деталі

Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE

Клієнти державного "Ощадбанку" можуть долучитися до акції Національного банку України (НБУ) та UAnimals під назвою #PowerCoins. В її рамках можна здати зайві монети, які потім відправлять на допомогу евакуйованим тваринам у притулках і в прифронтових регіонах.

Про це повідомляє пресслужба Ощадбанку.

Що варто знати клієнтам Ощадбанку про акцію #PowerCoins

Як зазначається, проєкт з підтримки евакуйованих тварин у притулках і в прифронтових областях реалізують спільно Національний банк та організація, що рятує тварин та довкілля від війни та людської жорстокості, UAnimals.

Благодійна акція під назвою #PowerCoins, метою якої є об’єднання зусиль зі збору коштів, триватиме з 15 вересня до 28 листопада 2025 року включно. Банками-партнерами акції є фінустанови Ощадбанк та ПУМБ.

У банку зазначають, що всі, хто долучаться до акції зі збору монет, зможуть зробити свій вклад у допомогу тваринам, які постраждали від війни.

"Долучайтеся до благодійної акції зі збору монет #PowerCoins. Перетворіть свою монетку на затишний куточок у притулку, їжу та турботу про тварин, які страждають від війни. Усі зібрані кошти будуть спрямовані на рахунок організації UAnimals, яка рятує тварин та довкілля від війни та людської жорстокості", — йдеться у повідомленні.

Ілюстрація. Джерело: Ощадбанк

Як взяти участь в акції з підтримки тварин

Для того, щоб взяти участь в акції, необхідно зібрати монети і принести їх у найближче відділення одного з банків-партнерів акції: Ощадбанк чи ПУМБ. Після цього необхідно здійснити переказ коштів на рахунок UAnimals.

НБУ оприлюднив перелік відділень та необхідні реквізити.

У банку додали, що монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок, які вже не є платіжними засобами, громадяни також можуть обміняти до кінця дії воєнного стану та ще 90 днів після його завершення у відділеннях таких банків:

АТ "Ощадбанк";

АТ КБ "ПриватБанк";

АТ "Райффайзен Банк";

Списки відділень можна уточнити у банку. Також неплатіжні монети можна вкинути у скриньки у відділеннях ПУМБ.

"Долучайтеся до акції #PowerCoins. Кожна монета — шанс повернути тепло й дім чотирилапому другу!", — наголосили у банку.

