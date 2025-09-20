Ощадбанк закликав долучитися до акції з підтримки тварин — деталі

Ощадбанк відкрив збір монет для допомоги тваринам
Клієнти державного "Ощадбанку" можуть долучитися до акції Національного банку України (НБУ) та UAnimals під назвою #PowerCoins. В її рамках можна здати зайві монети, які потім відправлять на допомогу евакуйованим тваринам у притулках і в прифронтових регіонах.
Про це повідомляє пресслужба Ощадбанку.
Що варто знати клієнтам Ощадбанку про акцію #PowerCoins
Як зазначається, проєкт з підтримки евакуйованих тварин у притулках і в прифронтових областях реалізують спільно Національний банк та організація, що рятує тварин та довкілля від війни та людської жорстокості, UAnimals.
Благодійна акція під назвою #PowerCoins, метою якої є об’єднання зусиль зі збору коштів, триватиме з 15 вересня до 28 листопада 2025 року включно. Банками-партнерами акції є фінустанови Ощадбанк та ПУМБ.
У банку зазначають, що всі, хто долучаться до акції зі збору монет, зможуть зробити свій вклад у допомогу тваринам, які постраждали від війни.
"Долучайтеся до благодійної акції зі збору монет #PowerCoins. Перетворіть свою монетку на затишний куточок у притулку, їжу та турботу про тварин, які страждають від війни. Усі зібрані кошти будуть спрямовані на рахунок організації UAnimals, яка рятує тварин та довкілля від війни та людської жорстокості", — йдеться у повідомленні.
Як взяти участь в акції з підтримки тварин
Для того, щоб взяти участь в акції, необхідно зібрати монети і принести їх у найближче відділення одного з банків-партнерів акції: Ощадбанк чи ПУМБ. Після цього необхідно здійснити переказ коштів на рахунок UAnimals.
НБУ оприлюднив перелік відділень та необхідні реквізити.
У банку додали, що монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок, які вже не є платіжними засобами, громадяни також можуть обміняти до кінця дії воєнного стану та ще 90 днів після його завершення у відділеннях таких банків:
- АТ "Ощадбанк";
- АТ КБ "ПриватБанк";
- АТ "Райффайзен Банк";
Списки відділень можна уточнити у банку. Також неплатіжні монети можна вкинути у скриньки у відділеннях ПУМБ.
"Долучайтеся до акції #PowerCoins. Кожна монета — шанс повернути тепло й дім чотирилапому другу!", — наголосили у банку.
Раніше ми писали, що в Ощадбанку розповіли про терміни та способи заміни банківських карт. Зокрема, через контакт-центр це можна зробити за два місяці до кінця терміну дії картки.
Також повідомляли, що клієнти Ощадбанку повинні актуалізувати дані у відділенні. Відомо, кого стосується та який пакет документів необхідний.
Читайте Новини.LIVE!