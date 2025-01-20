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Ощадбанк выдал кредит, который сразу исчез — куда делись деньги

20 января 2025 06:01
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Ощадбанк требовал вернуть кредит, который списали мошенники — детали
Отделение Ощадбанка. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Государственный "Ощадбанк" списал кредитные средства с карты клиента через несколько минут после того, как согласовал ему кредит в размере 30 тыс. грн. В полиции установили, что деньги с карты клиента украли мошенники, однако банк потребовал от клиента вернуть всю сумму.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, удалось ли украинцу решить проблему с банком.

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Что произошло

Как сказано в Едином госреестре судебных решений, "Ощадбанк" согласовал мужчине кредит в размере 30 тыс. грн. Эти средства он хотел потратить на мотоблок. Однако сделать это клиенту не удалось, поскольку через несколько минут после согласования все деньги были списаны с его карты.

Заметив, что потерял деньги, клиент вернулся в банковское отделение, в котором договаривался о кредите, однако ему там уже не смогли помочь. Поэтому он обратился за помощью к правоохранителям, которые во время досудебного расследования выяснили, что средства мужчины сначала перевели на банковский счет в"Таскомбанке". Впоследствии эти деньги были направлены на другой карточный счет в "Универсал Банке" и сразу же перечислены пользователю с "Айбокс банка", поэтому в полиции посчитали, что деньги мужчины с его карточного счета вывели мошенники.

При этом банк продолжал взимать с клиента предоставленный кредит и проценты, поскольку считал, что мужчина самостоятельно предоставил мошенникам конфиденциальную информацию о своем счете.

Что решил суд 

Мужчина обратился в суд с требованием заставить "Ощадбанк" вернуть 27,5 тыс. грн кредитных средств, которые и были списаны неизвестными лицами. Деснянский районный суд Чернигова в конце 2024 года удовлетворил требования гражданина.

"Списание средств с карточного счета произошло не по распоряжению гражданина. Обнаружив безосновательное списание средств со счета, он сообщил об этом факте банк и обратился в правоохранительные органы. При указанных обстоятельствах, учитывая изложенное и то, что ответчик не доказал надлежащими, допустимыми и достоверными доказательствами обстоятельств, что истец, как владелец и пользователь карты, своими действиями или бездействием способствовал в доступе к его карточному счету или предоставил информацию третьим лицам, что позволило инициировать платежные операции, а потому суд находит основания для удовлетворения иска", — говорится в решении суда.

Тем временем "Ощадбанк" отказывает клиентам в выдаче зарплатных карт. Объясняем, какое требование выдвигает банк.

Также мы рассказывали, как клиент одного из государственных банков потерял более 60 тыс. грн. Мошенники воспользовались старой, но действенной схемой обмана.

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