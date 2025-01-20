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Ощадбанк видав кредит, який одразу зник — куди поділися гроші

20 січня 2025 06:01
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Ощадбанк вимагав повернути кредит, який списали шахраї — деталі
Відділення Ощадбанку. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Державний "Ощадбанк" списав кредитні кошти з картки клієнта за кілька хвили після того, як погодив йому кредит у розмірі 30 тис. грн. В поліції встановили, що гроші з картки клієнта поцупили шахраї, однак банк вимагає від клієнта повернути усю суму.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, чи вдалося українцю вирішити проблему з банком.

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Що сталося 

Як йдеться у Єдиному держреєстрі судових рішень, "Ощадбанк" погодив чоловікові кредит у розмірі 30 тис. грн. Ці кошти він хотів витратити на мотоблок. Однак зробити це клієнту не вдалося, оскільки за кілька хвилин після погодження усі гроші були списані з його картки. 

Помітивши, що втратив гроші, клієнт повернувся до банківського відділення, у якому домовлявся про кредит, однак йому там вже не змогли зарадити. Тож він звернувся зо допомогою до правоохоронців, які під час досудового розслідування з′ясували, що кошти чоловіка переказали на банківський рахунок у"Таскомбанку". Згодом ці гроші були надіслані на інший картковий рахунок в "Універсал Банку" і одразу ж перераховані користувачу "Айбокс банку", тож в поліції вважають, що гроші чоловіка з його карткового рахунку вивели шахраї. При цьому банк продовжував стягувати з клієнта наданий кредит та відсотки, оскільки вважав, що чоловік самостійно надав шахраям конфіденційну інформацію про свій рахунок. 

Що вирішив суд 

Чоловік звернувся до суду з вимогою змусити "Ощадбанк" повернути 27,5 тис. грн кредитних коштів, які й були списані невідомими особами. Деснянський районний суд Чернігова наприкінці 2024 рок задовольнив вимоги громадянина. 

"Списання коштів з карткового рахунку позивача відбулося не за його розпорядженням. Виявивши безпідставне списання коштів з рахунку, позивач повідомив про цей факт банк та звернувся до правоохоронних органів. За вказаних обставин, враховуючи викладене та те, що відповідач не довів належними, допустимими та достовірними доказами обставин, що позивач, як володілець та користувач картки, своїми діями чи бездіяльністю сприяв у доступі до його карткового рахунку чи надав інформацію третім особам, що дало змогу ініціювати платіжні операції, а тому суд знаходить підстави для задоволення позову", — йдеться у рішенні суду.

Тим часом "Ощадбанк" відмовляє клієнтам у видачі зарплатних карток. Пояснюємо, яку вимогу висуває банк.

Також ми розповідали, як клієнт одного з державних банків втратив понад 60 тис. грн. Шахраї скористалися старою, але дієвою схемою обману. 

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