Ощад 24/7 усовершенствовали для клиентов — что изменилось в сервисах

Мужчина и женщина со смартфоном. Фото: Freepik

В государственном "Ощадбанке" рассказали о ряде усовершенствованных сервисов в приложении "Ощад 24/7". В частности, клиенты получили возможность обновить персональные данные онлайн и передать документы из "Дії".

Об этом сообщила пресс-служба банка на своей странице в соцсети Facebook.

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Что изменилось в сервисах приложения "Ощад 24/7"

Как отметили в финучреждении, Ощадбанк пытается постоянно совершенствоваться, чтобы клиентам пользоваться дистанционными услугами было еще удобнее.

В частности, по меньшей мере четыре весомых изменений позволят упростить жизнь тех, кто выбрал обслуживание в государственном банке. А именно:

Появилась возможность обновления персональных данных в "Мобильном Ощаде" и возможность передачи необходимых документов с "Дії". Предоставлена возможность осуществлять просмотр тарифов по картам в самом приложении. Запущено SMS-сообщение с предупреждениями о возможности взимания комиссии за неактивные счета. Банк напомнит заранее о необходимости пользоваться картой, чтобы не переплачивать. Предоставлен доступ к контактам персонального менеджера клиента в приложении.

Кому необходимо обновление персональных данных в 2025 году

По информации финучреждения, требование по обновлению персональных данных необходимо для доступа к сервисам финучреждения. Оно касается всех клиентов в случае поступления такого сообщения в приложение или личный кабинет.



Речь идет об актуализации данных, что является стандартным банковским механизмом, в рамках которого банк предупредит за 30 дней о такой необходимости. Данные можно обновлять в любое удобное время.

В мобильном приложении достаточно сделать несколько шагов:

зайти в соответствующее сообщение;

нажать в профиле на пункт "Еще";

проверить собственные данные, представленные ранее;

добавить информацию в случае изменений.

Требование об актуализации информации могут присылать в зависимости от рисков один или пять раз в год.

Ранее мы писали, что в Ощадбанке рассказали, как действовать в случае незаконных списаний через подписки на неизвестных сайтах. Там отметили, что в случае перехода на фишинговый портал и в других случаях следует сразу обращаться в киберполицию.

Также сообщалось о блокировании счетов клиентам Ощадбанка в оккупации. В финучреждении назвали единственный возможный вариант возвращения доступа к собственным счетам.