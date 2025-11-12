Видео
Україна
Видео

Ощадбанк и сеть аптек запустили новую акцию — условия

Дата публикации 12 ноября 2025 06:01
обновлено: 16:04
Ощадбанк и сеть аптек запустили новую акцию до 31 декабря — условия
Отделение Ощадбанка в Киеве. Фото: Google Maps

Клиенты государственного "Ощадбанка" могут присоединиться к новой акционной программе, которую реализуют совместно с сетью аптек "Подорожник". Воспользоваться такой возможностью смогут клиенты, которые являются участниками программы лояльности сети.

Об этом информирует пресс-служба государственного банка в соцсети Facebook.

Читайте также:

Что предусматривает акционная программа от Ощадбанка

Как отмечается, клиенты смогут получить скидки на премиум-сашет с одной или двумя коллекционными картами, а также бонусы в программе лояльности "Подорожник" на весь чек.

Приобщиться к акции смогут клиенты, которые являются участниками программы лояльности этой аптечной сети.

Акция позволит попасть в фэнтези-вселенную "Хроники Силы" при осуществлении расчетов в любой аптеке сети "Подорожник" картой от Ощадбанка и Mastercard. Участники смогут получить:

  • 50-процентную скидку на премиум-сашет, содержащий одну легендарную и две коллекционные карты (стоимость 10 грн);
  • пять бонусов в программе лояльности "Подорожник" на весь чек.

"Акция действует для клиентов, которые являются участниками программы лояльности "Подорожник". Легендарные карты уже ждут вас! Спешите, ведь акция будет действовать, пока сашеты есть в наличии. Их количество ограничено — всего 150 000", — говорится в сообщении.

Ощадбанк
Иллюстрация. Источник: Ощадбанк

Как принять участие в программе

Участие в акции имеют право принимать дееспособные физлица, которым исполнилось 18 лет и которые являются держателями карт Маѕтегсагԁ, эмитированных АО "Ощадбанк".

Для участия необходимо в течение периода акции:

  • иметь открытую карту или оформить и активировать;
  • быть участником программы лояльности "Подорожник" или зарегистрироваться в ней;
  • произвести оплату картой за покупку любых товаров в месте проведения акции, в состав которой входит как минимум один сашет "Хроники силы", для получения поощрения акции.

Каждый участник сможет участвовать в акции неограниченное количество раз. При этом количество сашетов "Хроники силы", которые могут быть приобретены участником в рамках программы, не сможет превышать фактическое наличие указанного товара.

Сроки проведения акции — до 31 декабря 2025 года включительно или до момента исчерпания количества поощрений.

Ранее мы писали, что в Ощадбанке доступна упрощенная процедура закрытия карт. При соблюдении определенных условий украинцам не придется ехать именно в то отделение, где была открыта карта.

Также мы рассказывали о введении изменений для клиентов Ощадбанка. Украинцам предоставили возможность перевыпуска имеющихся платежных карт и преобразования в цифровые, без оформления пластиковых носителей.

Ощадбанк деньги банки аптеки банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
