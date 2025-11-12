Ощадбанк и сеть аптек запустили новую акцию до 31 декабря — условия

Ощадбанк и сеть аптек запустили новую акцию — условия
Клиенты государственного "Ощадбанка" могут присоединиться к новой акционной программе, которую реализуют совместно с сетью аптек "Подорожник". Воспользоваться такой возможностью смогут клиенты, которые являются участниками программы лояльности сети.
Об этом информирует пресс-служба государственного банка в соцсети Facebook.
Что предусматривает акционная программа от Ощадбанка
Как отмечается, клиенты смогут получить скидки на премиум-сашет с одной или двумя коллекционными картами, а также бонусы в программе лояльности "Подорожник" на весь чек.
Приобщиться к акции смогут клиенты, которые являются участниками программы лояльности этой аптечной сети.
Акция позволит попасть в фэнтези-вселенную "Хроники Силы" при осуществлении расчетов в любой аптеке сети "Подорожник" картой от Ощадбанка и Mastercard. Участники смогут получить:
- 50-процентную скидку на премиум-сашет, содержащий одну легендарную и две коллекционные карты (стоимость 10 грн);
- пять бонусов в программе лояльности "Подорожник" на весь чек.
"Акция действует для клиентов, которые являются участниками программы лояльности "Подорожник". Легендарные карты уже ждут вас! Спешите, ведь акция будет действовать, пока сашеты есть в наличии. Их количество ограничено — всего 150 000", — говорится в сообщении.
Как принять участие в программе
Участие в акции имеют право принимать дееспособные физлица, которым исполнилось 18 лет и которые являются держателями карт Маѕтегсагԁ, эмитированных АО "Ощадбанк".
Для участия необходимо в течение периода акции:
- иметь открытую карту или оформить и активировать;
- быть участником программы лояльности "Подорожник" или зарегистрироваться в ней;
- произвести оплату картой за покупку любых товаров в месте проведения акции, в состав которой входит как минимум один сашет "Хроники силы", для получения поощрения акции.
Каждый участник сможет участвовать в акции неограниченное количество раз. При этом количество сашетов "Хроники силы", которые могут быть приобретены участником в рамках программы, не сможет превышать фактическое наличие указанного товара.
Сроки проведения акции — до 31 декабря 2025 года включительно или до момента исчерпания количества поощрений.
Ранее мы писали, что в Ощадбанке доступна упрощенная процедура закрытия карт. При соблюдении определенных условий украинцам не придется ехать именно в то отделение, где была открыта карта.
Также мы рассказывали о введении изменений для клиентов Ощадбанка. Украинцам предоставили возможность перевыпуска имеющихся платежных карт и преобразования в цифровые, без оформления пластиковых носителей.
Читайте Новини.LIVE!