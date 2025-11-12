Відео
Ощадбанк та мережа аптек запустили нову акцію — умови

Дата публікації: 12 листопада 2025 06:01
Оновлено: 16:04
Ощадбанк та мережа аптек запустили нову акцію до 31 грудня — умови
Відділення Ощадбанку в Києві. Фото: Google Maps

Клієнти державного "Ощадбанку" можуть долучитися до нової акційної програми, яку реалізують спільно з мережею аптек "Подорожник". Скористатися такою можливістю зможуть клієнти, що є учасниками програми лояльності мережі.

Про це інформує пресслужба державного банку у соцмережі Facebook. 

Читайте також:

Що передбачає акційна програма від Ощадбанку

Як зазначається, клієнти зможуть отримати знижки на преміумсашет з однією чи двома колекційними картками, а також бонуси у програмі лояльності "Подорожник" на весь чек.

Долучитися до акції зможуть клієнти, що є учасниками програми лояльності цієї аптечної мережі.

Акція дозволить потрапити у фентезі-всесвіт "Хроніки Сили" у разі здійснення розрахунків в будь-якій аптеці мережі "Подорожник" карткою від Ощадбанку та Mastercard. Учасники зможуть отримати:

  • 50-відсоткову знижку на преміумсашет, що містить одну легендарну та дві колекційні картки (вартість 10 грн); 
  • п'ять бонусів у програмі лояльності "Подорожник" на весь чек.

"Акція діє для клієнтів, що є учасниками програми лояльності "Подорожник". Легендарні картки вже чекають на вас! Поспішайте, адже акція діятиме, доки сашети є в наявності. Їх кількість обмежена — лише 150 000", — йдеться у повідомленні.

Ощадбанк
Ілюстрація. Джерело: Ощадбанк

Як взяти участь у програмі

Участь в акції мають право брати дієздатні фізособи, котрим виповнилося 18 років та які є держателями карток Masterсard, емітованими АТ "Ощадбанк".

Для участі необхідно протягом періоду акції:

  • мати відкриту карту або оформити й активувати;
  • бути учасником програми лояльності "Подорожник" або зареєструватися в ній;
  • здійснити оплату карткою за покупку будь-яких товарів у місці здійснення акції, до складу якої входить щонайменше один сашет "Хроніки сили", для отримання заохочення акції.

Кожен учасник зможе брати участь в акції необмежену кількість разів. При цьому кількість сашетів "Хроніки сили", які можуть бути придбані учасником у межах програми, не зможе перевищувати фактичну наявність зазначеного товару.

Терміни проведення акції — до 31 грудня 2025 року включно або до моменту вичерпання кількості заохочень.

Раніше ми писали, що в Ощадбанку доступна спрощена процедура закриття карт. За дотримання певних умов українцям не доведеться їхати саме в те відділення, де було відкрито карту.  

Також ми розповідали про запровадження змін для клієнтів Ощадбанку. Українцям надали можливість перевипуску наявних платіжних карт та перетворення на цифрові, без оформлення пластикових носіїв.  

Ощадбанк гроші банки аптеки банківські рахунки знижки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
