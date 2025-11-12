Ощадбанк та мережа аптек запустили нову акцію до 31 грудня — умови

Відділення Ощадбанку в Києві. Фото: Google Maps

Клієнти державного "Ощадбанку" можуть долучитися до нової акційної програми, яку реалізують спільно з мережею аптек "Подорожник". Скористатися такою можливістю зможуть клієнти, що є учасниками програми лояльності мережі.

Про це інформує пресслужба державного банку у соцмережі Facebook.

Що передбачає акційна програма від Ощадбанку

Як зазначається, клієнти зможуть отримати знижки на преміумсашет з однією чи двома колекційними картками, а також бонуси у програмі лояльності "Подорожник" на весь чек.

Долучитися до акції зможуть клієнти, що є учасниками програми лояльності цієї аптечної мережі.

Акція дозволить потрапити у фентезі-всесвіт "Хроніки Сили" у разі здійснення розрахунків в будь-якій аптеці мережі "Подорожник" карткою від Ощадбанку та Mastercard. Учасники зможуть отримати:

50-відсоткову знижку на преміумсашет, що містить одну легендарну та дві колекційні картки (вартість 10 грн);

п'ять бонусів у програмі лояльності "Подорожник" на весь чек.

"Акція діє для клієнтів, що є учасниками програми лояльності "Подорожник". Легендарні картки вже чекають на вас! Поспішайте, адже акція діятиме, доки сашети є в наявності. Їх кількість обмежена — лише 150 000", — йдеться у повідомленні.

Ілюстрація. Джерело: Ощадбанк

Як взяти участь у програмі

Участь в акції мають право брати дієздатні фізособи, котрим виповнилося 18 років та які є держателями карток Masterсard, емітованими АТ "Ощадбанк".

Для участі необхідно протягом періоду акції:

мати відкриту карту або оформити й активувати;

бути учасником програми лояльності "Подорожник" або зареєструватися в ній;

здійснити оплату карткою за покупку будь-яких товарів у місці здійснення акції, до складу якої входить щонайменше один сашет "Хроніки сили", для отримання заохочення акції.

Кожен учасник зможе брати участь в акції необмежену кількість разів. При цьому кількість сашетів "Хроніки сили", які можуть бути придбані учасником у межах програми, не зможе перевищувати фактичну наявність зазначеного товару.

Терміни проведення акції — до 31 грудня 2025 року включно або до моменту вичерпання кількості заохочень.

Раніше ми писали, що в Ощадбанку доступна спрощена процедура закриття карт. За дотримання певних умов українцям не доведеться їхати саме в те відділення, де було відкрито карту.

Також ми розповідали про запровадження змін для клієнтів Ощадбанку. Українцям надали можливість перевипуску наявних платіжних карт та перетворення на цифрові, без оформлення пластикових носіїв.