Комиссии в Ощадбанке — клиентов заставляют платить за отсутствие денег на карте

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиент госфинучреждения "Ощадбанк" пожаловался, что получил сообщение от банка о взыскании комиссии за отсутствие денег на карте. Речь идет о правилах обслуживания неактивных счетов, даже если на банковском счете нет средств.

Об этом гражданин рассказал на портале "Минфин" в разделе отзывов.

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Подробнее о списании комиссий за отсутствие денег на карте

Как отметил клиент, он не пользовался банковской картой Ощадбанка около месяца. На счету все это время не было никаких средств.

Несмотря на это, от Ощадбанка поступило уведомление о взыскании комиссии. Причиной списания средств назвали правила финучреждения, согласно которым, размер комиссии за неактивные счета составляет 100 грн.

"Никаких разъяснений получить невозможно, картой не пользуюсь один месяц, средств на ней нет, пришло смс, чтобы оплатить комиссию за то, что на ней нет средств", — сообщил клиент банка.

Скриншот. Источник: Минфин

Что нужно знать об обслуживании счетов Ощадбанка

Как пояснили ранее в Ощадбанке, счета клиентов считаются неактивными, если не происходит списаний или зачислений денег (за исключением списания комиссий, переводов с/на виртуальную карту).

Соответствующая информация обнародована на сайте банка в разделе о тарифах банка.

Чтобы не происходило списаний комиссии за обслуживание неактивного банковского счета, необходимо пользоваться картой. Предусмотрены такие варианты, как не переплачивать:

открыть онлайн-депозит в Ощад 24/7;

рассчитываться картой минимум раз в шесть месяцев;

закрыть банковский счет.

Дистанционно закрыть карту в мобильном приложении не удастся. Полноценно это можно сделать только путем личного обращения клиента в любое банковское отделение.

Также мы писали, что некоторым клиентам Ощадбанка надо ежегодно проходить идентификацию для подтверждения своей личности. В случае разблокировки карты — выплаты осуществят сразу через несколько месяцев.

Стоит добавить, что клиенты Ощадбанка должны быть очень бдительны в сети интернет, ведь мошенники предлагают фиктивные чат-боты приложения. Один из граждан так потерял почти 50 тыс. грн.