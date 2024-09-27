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Ощадбанк взимает проценты по кредиту с военного — детали жалобы

27 сентября 2024 06:01
Ксения Симонова - Редактор
Ощадбанк начисляет проценты по кредиту бойцу, несмотря на требования закона
Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Государственный "Ощадбанк" противоправно взимает проценты по кредиту с военнослужащего. Мужчина и его жена тщетно пытались отменить начисление.

Об этом говорится на странице банка в соцсети Facebook.

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Проблемы с отменой начисления процентов в Ощадбанке

Согласно действующему законодательству, украинские военнослужащие имеют право не платить проценты и штрафы по банковским кредитам за долги, возникшие после 24 февраля 2022 года. Также доступна реструктуризация задолженности.

Как сообщил военный, он, а затем и его жена, неоднократно обращались в банк в г. Миргород с документами с просьбой остановить начисление процентов, однако в банке каждый раз выдвигали другие требования, в итоге отказывая.

"Мне даже проценты по кредиту не снял, хотя я принес форму 5, что я военный, выдумываю разные отмазки, то ту справку, то ту. Позор банку", — говорится в сообщении.

Боец отметил, что трижды подавали документы, а их даже не отправляли. Сами работники банка обращались грубо с женой и не хотели пускать в первую очередь к специалисту, хотя она была с маленькими детьми.

"А то, что на горячей линии подаешь жалобу на работников, а вас отключают, а потом не можешь дозвониться? Никто не идет на уступки, хотя мама с двумя детьми и должна стоять в очереди. К Моно и А банку (это не реклама) даже звонить не пришлось, достаточно было отправить фото справки и проценты аннулировано! Мы обивали пороги Ощада очень долго, так нам и никто не помог в решении этих вопросов, пришлось перезаимствовать у банков партнеров ваших беспроцентов и закрыть кредит, в котором были очень большие проценты! Спасибо, что вы обдираете своих защитников и наживаетесь за нашими спинами", — подчеркнул боец.

Что говорят в Ощадбанке

В Ощадбанке отреагировали на обращение, отметив, что банк работает исключительно в рамках действующего законодательства Украины.

"Работники банка не могут придумывать "отмазки" для того, чтобы не сторнировать проценты по кредиту. Есть определенный перечень документов, необходимых для сторнирования процентов по кредиту, и после их предоставления вопрос будет решен", — сообщил представитель.

В отделении банка клиенты могут обслуживаться в порядке очереди или по электронной записи. Когда звонят в контакт-центр, на линии может быть очередь, из-за чего соединение может происходить более длительное время. Относительно вопроса сторнирования процентов по кредиту — пообещали решить в личной переписке.

 

Сбербанк жалобы
Жалоба. Источник: Fb Ощадбанк

Что еще стоит знать

Напомним, находящиеся за рубежом клиенты Ощадбанка жалуются на блокирование доступа к мобильному приложению и на проблемы с расчетом в сети Интернет. При этом в финучреждении просят прибыть в отделение.

Также мы писали, что в Ощадбанке предупредили клиентов о том, что, несмотря на продление срока действия платежных карт, иногда могут быть проблемы. В банке сообщили, в каких случаях подобное возможно и как поступить.

кредиты Ощадбанк деньги банки военные

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