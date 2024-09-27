Ощадбанк нараховує відсотки за кредитом бійцеві, попри вимоги закону

Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державний "Ощадбанк" протиправно стягує відсотки за кредитом із військовослужбовця. Чоловік та його дружина марно намагалися скасувати нарахування.

Про це йдеться на сторінці банку у соцмережі Facebook.

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Проблеми зі скасуванням нарахування відсотків в Ощадбанку

За чинним законодавством, українські військовослужбовці мають право не сплачувати відсотки та штрафи за банківськими кредитами за борги, що виникли після 24 лютого 2022 року. Також доступна реструктуризація заборгованості.

Як повідомив військовий, він, а згодом і його дружина, неодноразово звертались до банку в м. Миргород з документами з проханням зупинити нарахування відсотків, однак у банку щоразу висували інші вимоги, у підсумку відмовляючи.

"Мені навіть проценти по кредиту не зняв, хоча я приніс форму 5, що я військовий, видумують різні відмазки, то ту довідку, то ту. Ганьба банку", — йдеться у повідомленні.

Боєць зазначив, що тричі подавали документи, а їх навіть не відправляли. Самі працівники банку поводились грубо з дружиною і не хотіли пропускати першочергово до спеціаліста, хоча вона була з малими дітьми.

"А те що на гарячій лінії подаєш скаргу на працівників, а вас відключають, а потім не можеш додзвонитися? Ніхто не йде на поступки, хоча мама з двома дітками і повинна стояти в черзі. До Моно і А банку (це не реклама) навіть дзвонить не довелося, достатньо було відправити фото довідки і відсотки анульовано! Ми оббивали пороги Ощаду дуже довго, так нам і ніхто не допоміг у вирішенні цих питань, довелося перепозичити у банків партнерів ваших безвідсотків і закрити кредит, в якому були дуже великі відсотки! Дякую, що ви обдираєте своїх захисників та наживаєтеся за нашими спинами", — наголосив боєць.

Що кажуть в Ощадбанку

В Ощадбанку відреагували на звернення, наголосивши, що банк працює виключно в рамках чинного законодавства України.

"Працівники банку не можуть придумувати "відмазки" для того, щоб не сторнувати відсотки по кредиту. Є певний перелік документів, які потрібні для сторнування відсотків по кредиту, і після їх надання питання буде вирішено", — повідомив представник.

У відділенні банку клієнти можуть обслуговуватися в порядку черги або за електронним записом. Коли телефонують до контакт-центру, на лінії може бути черга, через що з'єднання може відбуватися триваліший час. Щодо питання сторнування відсотків за кредитом — пообіцяли вирішити в особистому листуванні.

Скарга. Джерело: Fb Ощадбанк

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти Ощадбанку, які перебувають за кордоном, скаржаться на блокування доступу до мобільного застосунку та на проблеми з розрахунком у мережі Інтернет. При цьому у фінустанові просять прибути у відділення.

Також ми писали, що в Ощадбанку попередили клієнтів про те, що попри продовження терміну дії платіжних карток, іноді вони можуть бути проблеми. У банку повідомили, у яких випадках подібне можливе та як діяти.