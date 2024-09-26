Ощадбанк попереджав — біженці скаржаться на проблеми з картками

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державного "Ощадбанку", які перебувають за кордоном, скаржаться на блокування доступу до мобільного застосунку та на проблеми з розрахунком у мережі Інтернет. При цьому у фінустанові просять прибути у відділення.

Про це йдеться на порталі "Мінфін".

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Як зазначається у зверненні, після закінчення встановленого попереднього терміну дії старих карток банк з незрозумілих причин заблокував доступ до мобільного застосунку "Ощад24" та можливість здійснювати операції карткою онлайн.

Після спілкування з оператором жінку попросили з'явитися у відділення банку, тоді як вона не може це зробити, адже перебуває за кордоном.

"При переказі на картку іншого банку, Ощад заблокував мій моб. додаток та усі інтернет операції. Зараз я за кордоном, прийти у відділення немає можливості. Дистанційно розблокувати додаток та онлайн операції відмовляються (на відеоконференції з Ощадом запросили приїхати у відділення). Я не можу приїхати у відділення, бо всі кошти підуть на дорогу. Розблокуйте мій додаток або поверніть мої кошти на рахунок мого іншого банку", — йдеться у повідомленні.

Звернення до банку. Джерело: Мінфін

Що кажуть в Ощадбанку

Представники Ощадбанку поки що не відреагували на звернення. Однак після пролонгування терміну дії платіжних карток там попереджали клієнтів, що деякі сайти в мережі Інтернет можуть розпізнавати старі картки які недійсні, тому без заміни картки на нову — не обійтися. При цьому запевняли, що залишаються доступні послуги для розрахунку через застосунок.

"Деякі сайти дійсно можуть розпізнавати такі картки як недійсні, та ви можете здійснювати оплати послуг в додатку Ощад. Якщо ж вам безпосередньо потрібно здійснювати платежі на інших ресурсах, в такому разі потрібно перезамовити нову картку", — наголошували там.

Днями в Ощадбанку у зв’язку з воєнним станом було продовжено до 31 грудня дію платіжних карток, термін яких закінчився, починаючи з лютого 2022 року.

Повідомлялося, що такі картки повністю функціональні і ними можна здійснювати:

оплату у торговельних мережах;

знімати готівку у банкоматах.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Ощадбанку попередили клієнтів про те, що попри продовження терміну дії платіжних карток, іноді вони можуть бути проблеми. У банку повідомили, у яких випадках подібне можливе та як діяти.

Також ми писали, що українці скаржаться на несправні банкомати державного "Ощадбанку", а також на тривале неповернення списаних коштів. У фінустанові радять звертатися до іншого банку.