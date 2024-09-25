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Картки Ощадбанку іноді можуть вважатися недійсними — причини

25 вересня 2024 06:01
Ксенія Симонова - Редактор
Ощадбанк попередив, коли потрібна заміна старих платіжних карток
Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Державна фінустанова "Ощадбанк" попередила клієнтів про те, що попри продовження терміну дії платіжних карток, іноді вони можуть розпізнаватися як недійсні. У банку повідомили, у яких випадках подібне можливе та як діяти.

Про це йдеться на сторінці Ощадбанку у соціальній мережі Facebook.

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Проблеми з оплатою картками Ощадбанку

Як зазначила одна з клієнток, вона зіткнулася з проблемою під час розрахунку карткою Ощадбанку в інтернеті. Попри пролонгування терміну дії, вона не змогла здійснити оплату мобільного зв'язку. Через це вирішила звернутися у відділення фінустанови з проханням змінити на нову.

"А в інтернеті не працюють! Довелося їхати міняти... Я не змогла навіть поповнити телефон на сайті Lifesell. Тому не пишіть, що картки повністю працюють, треба попереджати людей", — повідомила жінка.

Пояснення Ощадбанку щодо чинності карток

Представник фінустанови відреагував на звернення клієнтки, пояснивши, чому могли виникнути проблеми з картками.

За його словами, дійсно, деякі сайти в мережі Інтернет можуть розпізнавати старі картки з продовженим терміном дії як недійсні. У такому випадку здійснювати розрахунок за послугу мобільного зв'язку можна в мобільному застосунку "Ощад". У разі, якщо безпосередньо потрібно здійснювати платежі на інших ресурсах, без заміни старої картки на нову — не обійтися.

"Деякі сайти дійсно можуть розпізнавати такі картки як недійсні, та ви можете здійснювати оплати послуг в додатку Ощад. Якщо ж вам безпосередньо потрібно здійснювати платежі на інших ресурсах, в такому разі потрібно перезамовити нову картку", — пояснили у банку.

В Ощадбанку детально розповіли, як поповнити мобільний рахунок за допомогою застосунку та інших способів.

"Нашим клієнтам найзручніше поповнювати свій номер у застосунку "Мобільний Ощад". У розділі "Платежі" є опція "Поповнення мобільного", і там можна перерахувати  гроші на будь-який український мобільний номер. Проте можуть бути ситуації, коли скористатись додатком для поповнення мобільного немає можливості. Тоді його можна поповнити через чат-бот чи просто дзвінком до контакт-центру", — повідомили в банку.

Ще є можливість поповнювати телефон за допомогою голосового помічника контакт-центру Ощадбанку Софії.

Як відомо, Ощадбанк вкотре продовжив термін дії платіжних карток для зручності клієнтів у зв’язку з воєнним станом. Цього разу до 31 грудня цього року. Йдеться про ті картки, термін яких закінчився, починаючи з лютого 2022 року.

Загалом картки з продовженим терміном повністю функціональні. Ними можна здійснювати:

  • розрахунки у торговельних мережах;
  • знімати готівку у банкоматах.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці скаржаться на несправні банкомати державного "Ощадбанку", а також на тривале неповернення списаних коштів. У фінустанові радять звертатися до іншого банку.

Також ми писали, що Ощадбанк блокує без попередження рахунки громадян та виставляє складні умови перевипуску нових карток. У банку не планують йти назустріч клієнтам під час війни, лише перепрошують за незручності.

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