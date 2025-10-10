В Ощадбанке предупредили о взыскании комиссии за обработку авторизационного запроса — как избежать

Карта Ощадбанка в руках. Фото: Новини.LIVE

Клиентам государственного финучреждения "Ощадбанк" объяснили, как избежать уплаты комиссии за обработку авторизационного запроса. Такое взыскание возможно в случае недостаточной суммы на счете при осуществлении оплаты.

Об этом говорится в одном из комментариев представителей Ощадбанка в соцсети Facebook.

Комиссии за обработку авторизационного запроса в Ощадбанке

Как отмечается, в банке действует специальная комиссия за неудачные попытки оплаты за товар или снятие недостаточных сумм со счетов.

Так, "Комиссия при обработке авторизационного запроса на сумму, превышающую доступный остаток" взимается, если во время финансовой операции не будет хватать даже одной гривны от необходимой суммы. В таких случаях происходит автоматическая отмена операций и предусмотрено списание вышеуказанной комиссии.

Размер соответствующей комиссии составляет 3 грн. Первый отклоненный запрос за сутки не тарифицируется, средства будут взимать за все последующие попытки.

"Комиссия удерживается, начиная со второй попытки провести операцию на сумму, превышающую доступный остаток средств на счете", — пояснили в банковском учреждении.

Как избежать уплаты комиссии за отклоненные операции

Представитель Ощадбанка объяснил, как избежать уплаты комиссии за отклоненные финансовые операции в случае превышения имеющейся суммы. Если клиент знает, что на счету есть небольшая сумма средств, то прежде чем спешить совершать операцию, необходимо уточнить информацию о точном объеме средств следующими способами:

в мобильном приложении "Ощад24";

через официальные чат-боты финучреждения.

Также в случае неудачной попытки клиенту поступит смс-сообщение от банка. Чтобы избежать списания, стоит ознакомиться с информацией, указанной в сообщении. Как правило, там указывается имеющаяся сумма на счету.

Ранее мы писали, что клиентам Ощадбанка советуют закрывать карточные счета, если их не используют. В финучреждении предусмотрена комиссия в около 100 грн за неактивные счета.

Также мы рассказывали о том, что в Ощадбанке нет возможности дистанционного закрытия карт. Известно, как действовать беженцам, чтобы пройти такую процедуру.