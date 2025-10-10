Відео
Ощадбанк стягує комісії за авторізаційні запити — як уникнути

Ощадбанк стягує комісії за авторизаційні запити — як уникнути

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 06:01
В Ощадбанку попередили про стягнення комісії за обробку авторизаційного запиту — як уникнути
Картка Ощадбанку в руках. Фото: Новини.LIVE

Клієнтам державної фінустанови "Ощадбанк" пояснили, як уникнути сплати комісії за обробку авторизаційного запиту. Таке стягнення можливе у разі недостатньої суми на рахунку під час здійснення оплати.

Про це йдеться в одному з коментарів представників Ощадбанку у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Комісії за обробку авторизаційного запиту в Ощадбанку

Як зазначається, у банку діє спеціальна комісія за невдалі спроби оплати за товар чи зняття недостатніх сум з рахунків. 

Так, "Комісія при обробці авторизаційного запиту на суму, що перевищує доступний залишок" стягується, якщо під час фінансової операції не вистачатиме навіть однієї гривні від необхідної суми. У таких випадках відбувається автоматичне скасування операцій та передбачене списання вищевказаної комісії.

Розмір відповідної комісії становить 3 грн. Перший відхилений запит на добу не тарифікується, кошти будуть стягувати за всі наступні спроби.

"Комісія утримується, починаючи з другої спроби провести операцію на суму, що перевищує доступний залишок коштів на рахунку", — пояснили у банківській установі.

Як уникнути сплати комісії за відхилені операції

Представник Ощадбанку пояснив, як уникнути сплати комісії за відхилені фінансові операції у разі перевищення наявної суми. Якщо клієнт знає, що на рахунку є невелика сума коштів, то перш ніж поспішати здійснювати операцію, необхідно уточнити інформацію про точний обсяг коштів у такі способи:

  • у мобільному застосунку "Ощад24";
  • через офіційні чат-боти фінустанови.

Також у разі невдалої спроби клієнту надійде смс-повідомлення від банку. Щоб уникнути списання, варто ознайомитися з інформацією, вказаною у повідомленні. Як правило, там зазначається наявна сума на рахунку.  

Раніше ми писали, що клієнтам Ощадбанку радять закривати карткові рахунки, якщо їх не використовують. У фінустанові передбачена комісія у близько 100 грн за неактивні рахунки. 

Також ми розповідали про те, що в Ощадбанку немає можливості дистанційного закриття карток. Відомо, як діяти біженцям, щоб пройти таку процедуру.  

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
