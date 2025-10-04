В Ощадбанке рассказали, за что взимают комиссию в 100 грн и как избежать уплаты

Карта и деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Клиенты государственного финучреждения "Ощадбанк" должны закрыть карточные счета в случае их неиспользования, ведь за отсутствие движения средств предусмотрена специальная комиссия. Известно, какой размер взыскания и правила закрытия действуют в 2025 году.

Правила взыскания комиссии по неактивному счету в Ощадбанке

По данным Ощадбанка, согласно тарифной политике финучреждения, предусмотрена комиссия за обслуживание неактивного счета.

Ее взимают исключительно при следующих условиях:

При отсутствии осуществления каких-либо финансовых операций по карте в течение года; В случае неправильного закрытия карточного счета.

Размер комиссии и как избежать взыскания

По словам представителей Ощадбанка, граждане могут избежать уплаты комиссии за обслуживание неактивного счета, если выполнят за год простые финансовые операции, в частности, рассчитавшись на кассах магазинов, пополнив счет или переведя минимальную сумму денег. В таком случае система не будет воспринимать счет как неактивный и, соответственно, не будет списывать комиссию.

Если же это не сделать, стоит закрыть счет. Это можно сделать исключительно в отделении банка, подав соответствующее заявление. Дистанционно закрыть карту невозможно. При этом обращаться желательно в то отделение банка, где был открыт счет или в пределах области.

Согласно правилам банка, если возникла задолженность, то ее сначала нужно погасить по реквизитам с другого счета или наличными через кассу (независимо от региона). Наличие долга можно уточнить в отделении или в контакт-центре

Что касается размера комиссии, то речь идет об утвержденной фиксированной сумме.

"Если речь идет о задолженности за обслуживание неактивного карточного счета, то она предусмотрена тарифами банка в размере 100 грн. Но если на счету нет полной суммы, списывается только остаток, в минус счет не идет", — говорится в объяснении работника банка в соцсети Facebook.

