Главная Финансы Комиссия в 100 грн в Ощадбанке — за какие счета взимают

Комиссия в 100 грн в Ощадбанке — за какие счета взимают

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 06:01
В Ощадбанке рассказали, за что взимают комиссию в 100 грн и как избежать уплаты
Карта и деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Клиенты государственного финучреждения "Ощадбанк" должны закрыть карточные счета в случае их неиспользования, ведь за отсутствие движения средств предусмотрена специальная комиссия. Известно, какой размер взыскания и правила закрытия действуют в 2025 году.

Об этом рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка.

Правила взыскания комиссии по неактивному счету в Ощадбанке

По данным Ощадбанка, согласно тарифной политике финучреждения, предусмотрена комиссия за обслуживание неактивного счета.

Ее взимают исключительно при следующих условиях:

  1. При отсутствии осуществления каких-либо финансовых операций по карте в течение года;
  2. В случае неправильного закрытия карточного счета.

Размер комиссии и как избежать взыскания

По словам представителей Ощадбанка, граждане могут избежать уплаты комиссии за обслуживание неактивного счета, если выполнят за год простые финансовые операции, в частности, рассчитавшись на кассах магазинов, пополнив счет или переведя минимальную сумму денег. В таком случае система не будет воспринимать счет как неактивный и, соответственно, не будет списывать комиссию.

Если же это не сделать, стоит закрыть счет. Это можно сделать исключительно в отделении банка, подав соответствующее заявление. Дистанционно закрыть карту невозможно. При этом обращаться желательно в то отделение банка, где был открыт счет или в пределах области.

Согласно правилам банка, если возникла задолженность, то ее сначала нужно погасить по реквизитам с другого счета или наличными через кассу (независимо от региона). Наличие долга можно уточнить в отделении или в контакт-центре

Что касается размера комиссии, то речь идет об утвержденной фиксированной сумме.

"Если речь идет о задолженности за обслуживание неактивного карточного счета, то она предусмотрена тарифами банка в размере 100 грн. Но если на счету нет полной суммы, списывается только остаток, в минус счет не идет", — говорится в объяснении работника банка в соцсети Facebook.

Ранее мы сообщали, что в Ощадбанке предупредили об отсутствии возможности дистанционного закрытия счетов. Беженцам дали советы, как можно сделать соответствующую процедуру.

Еще рассказывали, что клиентов Ощадбанка могут ждать трудности во время перевыпуска карт. Необходимо заранее узнать, есть ли возможность замены в конкретных отделениях.

Ощадбанк деньги банки банковские карты банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
