Комиссия за неудачные операции — в Ощадбанке рассказали, кому грозит

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В государственном "Ощадбанке" объяснили особенности взыскания "Комиссии при обработке авторизационного запроса на сумму, которая превышает доступный остаток". О соответствующем списании денег пожаловались сами клиенты.

Такое сообщение появилось на странице Ощадбанка в социальной сети Facebook.

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Списание денег в Ощадбанке за отклоненные операции

Как рассказал один из клиентов, в финучреждении действуют специфические правила по взыскании комиссии, если не хватает средств на осуществление нужной операции. При этом, если не будет хватать только одной гривны, банк отменит операцию и спишет средства за ошибочную сумму.

"... В Ощад есть "классная функция" — "Комиссия при обработке авторизованного запроса на сумму, которая превышает доступный остаток". Так, если необходимо оплатить определенную сумму и не будет хватать на счету хотя бы одной гривны — операция будет отклонена и списаны деньги с карты за указанную ложную сумму", — написал мужчина.

Объяснение Ощадбанка относительно тарифов за неудачные операции

Представитель финучреждения отреагировал на обращение, отметив, что в случае осуществления операции на сумму, превышающую доступный остаток, первый запрос в сутки не тарифицируется, однако за каждый последующий взимается комиссия в несколько гривен за неудачную операцию.

Соответствующая комиссия прописана в тарифах, которые опубликованы в открытом доступе на официальном сайте банка.

"Комиссия удерживается, начиная со второй попытки провести операцию на сумму, превышающую доступный остаток средств на счете", — сообщили в финучреждении.

Также в Ощадбанке дали рекомендации, как избежать подобных списаний за отклоненные операции. Для этого клиент может:

предварительно просмотреть остатки на счете в мобильном приложении или в чат-боте до операции;

в случае неудачной попытки провести операцию на большую сумму — придет смс из банка с указанием, что на счету нет нужной суммы, где можно просмотреть остатки средств.

Скриншот. Источник: Ощадбанк в FB

Напомним, ранее в Ощадбанке рассказали, за что могут списывать немалые комиссии за операции по счетам. Речь идет о максимальной комиссии до 1,5 тыс. грн.

Также мы писали, что Ощадбанк может автоматически взимать средства за обслуживание "Карты киевлянина" даже с льготников. О подобных случаях рассказывают клиенты.