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Ощадбанк взимает комиссию за популярную бесплатную услугу — детали

26 июля 2024 06:01
Ксения Симонова - Редактор
Ощадбанк списывает комиссию за услугу Наличные на кассе — что нужно знать
Расчет в кассе. Фото: Unsplush
Ксения Симонова - Редактор

Клиенты госфинучреждения "Ощадбанк" жалуются на списание комиссии при снятии средств на кассе магазина. В то время, как по ранее заявленным правилам услуги "Наличные на кассе" — не должны взимать дополнительные средства.

Об этом говорится на портале Finance.ua в разделе "Отзывы об Ощадбанке".

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Как отметила в жалобе клиентка банка, она была досадно удивлена, когда выяснилось, что во время снятия средств на кассе магазина была снята комиссия.

"Я клиент Ощадбанка всю свою взрослую жизнь. Имею карточку на которую получаю социальные выплаты. Рассчитывалась в Сильпо за покупку, и сразу снимала наличные деньги. Вместо 6057.98 сняли 6157.98. Позвонила в контакт-центр – ответили, что это комиссия за снятие наличных. С социальной карты? В контакт-центре специалист Ольга ответила, что это тарифы и положение банка. Попросила дать мне ссылку на это, отказала, сказала, что я могу с ними ознакомиться на сайте", — отметила она.

На сайте оказалось, что за картой "Моя карта" предусмотрено бесплатное снятие наличных денег до 20 000 тысяч, а 1.5% +35 грн, если снимать за границей.

"Но ведь я снимала в Украине!!! На сайте по тарифам этой карточки нигде не указано, что если я снимаю в торговых точках наличные, будут снимать комиссию. Кстати терминал в Сильпо был Приватбанк, а не как не иностранный банк!!! Еще у специалиста спросила, а с пенсионными карточками тоже комиссия, ответила, что да. Прошу руководство прокомментировать, как так получается. Воруют каждый день и так копейки получаем, еще и во время войны воруют!!!", — говорится в сообщении.

 

Сбербанк жалобы
Жалоба клиента. Источник: Finance.ua

Как известно, сервис "Наличные на кассе", позволяющий получить наличные средства сразу на кассе супермаркета при оплате покупок банковской картой, был запущен в начале войны для удобства клиентов. Сообщалось, что услуга доступна без дополнительной комиссии.

Что еще стоит знать

Напомним, Ощадбанк блокирует счета украинцев, аргументируя "постановлениями исполнительной службы". В то время как клиенты, обратившись к исполнителям, на самом деле не имеют соответствующих постановлений об арестах.

Также сообщалось, что клиенты Ощадбанка жалуются на сложность закрытия счетов физлица-предпринимателя (ФЛП). Закрыть счет разрешается исключительно в отделении, в котором он был открыт, даже если это отделение расположено в зоне активных боевых действий.

Ощадбанк деньги банки магазины финансы

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