Ощадбанк списує комісію за послугу Готівка на касі — що треба знати

Розрахунок на касі. Фото: Unsplush

Клієнти держфінустанови "Ощадбанк" скаржаться на списання комісії під час зняття коштів на касі магазину. У той час, як за раніше заявленими правилами послуги "Готівка на касі" — не повинні стягувати додаткові кошти.

Про це йдеться на порталі Finance.ua у розділі "Відгуки про Ощадбанк".

Читайте також:

Стягнення комісії за послугою "Готівка на касі"

Як зазначила у скарзі клієнтка банку, вона була прикро здивована, коли з'ясувалося, що під час зняття коштів на касі магазину було знято комісію.

"Я клієнт Ощадбанку все своє доросле життя. Маю картку, на яку отримую соціальні виплати. Розраховувалась в Сільпо за покупку, та одразу знімала готівку. Замість 6057.98 зняли 6157.98. Подзвонила в контакт-центр — відповіли, що це комісія за зняття готівки. З соціальної картки? В контакт-центрі спеціаліст Ольга відповіла, що це тарифи та положення банку. Попросила дати мені посилання на це, відмовила, сказала, що я можу з ними ознайомитись на сайті", — зазначила вона.

На сайті виявилося, що за карткою "Моя картка" передбачене безкоштовне знаття готівки до 20 000 тисяч, а 1.5% +35 грн, якщо знімати за кордоном.

"Але ж я знімала в Україні!!! На сайті по тарифам цієї картки ніде не вказано, що якщо я знімаю в торгових точках готівку, буде знімати комісію. До речі, термінал в Сільпо був Приватбанку, а не як не іноземного банку!!! Ще у спеціаліста запитала, а з пенсійними картками теж комісія, відповіла, що так. Прошу керівництво прокоментувати, як так виходить. Крадуть кожен день і так копійки отримуємо, ще й під час війни крадуть!!!", — йдеться у повідомленні.

Скарга клієнта. Джерело: Finance.ua

Як відомо, сервіс "Готівка на касі", що дає змогу отримати готівкові кошти одразу на касі супермаркету під час оплати покупок банківською карткою, запустили на початку війни для зручності клієнтів. Повідомлялося, що послуга доступна без додаткової комісії.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Ощадбанк блокує рахунки українців, аргументуючи "постановами виконавчої служби". Тоді як клієнти, звернувшись до виконавців, насправді не мають відповідних постанов про арешти.

Також повідомлялося, що клієнти Ощадбанку скаржаться на складність закриття рахунків фізособи-підприємця (ФОП). Закрити рахунок дозволяється виключно у відділенні, в якому його було відкрито, навіть якщо це відділення розташоване в зоні активних бойових дій.