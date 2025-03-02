Ощадбанк списывает комиссию за неактивные счета — как не платить

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиент государственного "Ощадбанка" рассказал о взыскании комиссии с неактивного счета. Финучреждение посоветовало пользоваться картой, чтобы не было подобных списаний в дальнейшем.

Такое сообщение появилось на портале "Минфин", где оставляют отзывы о работе банков.

Читайте также:

Взыскание комиссии с неактивного счета в Ощадбанке

По словам клиента, он ради интереса открыл виртуальную банковскую карту в Ощадбанке. Мужчина хотел разобраться, как работает мобильное приложение, чтобы потом в деталях объяснить бабушке, как им пользоваться.

Поскольку в итоге это сделать не смог, открыл бабушке карту другого банка, и, таким образом, решил проблему. После чего карту в Ощадбанке дистанционно закрыл.

Однако позже от Ощадбанка пришло сообщение о взыскании комиссии. Причиной списания средств назвали правила банка, согласно которым, оплата неактивного счета составляет 100 грн.

"... мне сообщение 07.02.25 03:56. Внимание! С вашего неактивного счета списано 100.00 UAH за обслуживание. Пользуйтесь счетом, чтобы не платить комиссию в дальнейшем", — процитировал текст сообщения банка.

Скриншот. Источник: Минфин

Правила обслуживания карт Ощадбанка

Ранее в Ощадбанке объясняли, что счет считается неактивным, если по нему не проводится ни одного списания или зачисления средств (без учета списания комиссий, а также переводов с или на виртуальную карту). Там отметили, что соответствующая информация не скрывается, а четко прописана в тарифах банка.

Варианты, как не платить комиссию за обслуживание банковского счета, которым не пользуется клиент:

открытие онлайн-депозита в Ощад 24/7;

расчет картой минимум раз в полгода;

закрытие банковского счета.

При этом простое дистанционное закрытие карты в приложении не будет означать закрытие счета. Полноценно закрыть счет можно только путем личного обращения клиента в любое отделение финучреждения.

Ранее мы рассказывали, за что Ощадбанк может взимать комиссию в 25 грн в банковском отделении. В финучреждении объяснили, как действовать, чтобы не переплачивать.

Также мы сообщали, что с клиентов Ощадбанка по действующим тарифам взимают разные размеры комиссий. Речь идет об услуге по снятию наличных с зарплатных карт в банкомате.