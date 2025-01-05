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Ощадбанк взимает комиссию с заблокированных счетов — детали

5 января 2025 06:01
Ксения Симонова - Редактор
Ощадбанк блокирует счета, в дальнейшем взимая комиссии — детали жалобы
Карты в руках. Фото: Facebook/Ощадбанк
Ксения Симонова - Редактор

Клиентка государственного "Ощадбанка" рассказала о блокировке счетов за две недели до новогодних праздников в связи с финмониторингом. Несмотря на успешное прохождение проверки, блокировку до сих пор не сняли, зато сняли комиссию за абонентское обслуживание.

Такое сообщение появилось на сайте "Минфин", где можно оставлять обращения к банкам.

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Как отметила клиентка, 13 декабря сработало ограничение по всем счетам банка и блокировка на все операции. Женщина долгое время занималась тем, чтобы восстановить доступ к средствам. При этом даже в самом банке не сразу смогли дать объяснение, с чем именно связано ограничение. В частности, на горячей линии посоветовали обратиться с паспортом в отделение и пройти идентификацию. Также персональный менеджер дала запрос по финмониторингу, где посоветовали обратиться в службу безопасности, а та перенаправила вновь на финмониторинг на проверку.

"Поэтому я сразу, как мне дали ответ, приехала на отделение и предоставила оператору все необходимые документы, (выписку ФЛП, квитанцию об уплате налогов, и тд, заявление о снятии ограничения, письмо объяснения). Также прошла идентификацию, сказали, ожидайте", — сообщила она.

После чего персональному менеджеру клиентки пришел ответ от финмониторинга об успешно пройденной проверке, что рисков с ее стороны не обнаружили, все в порядке с документами. Счета пообещали вскоре разблокировать.

Прошло две недели, ограничения так до сих пор не сняли, зато списали комиссию за абонентское обслуживание.

"И никакого больше ответа нет. Оператор писала на финмон, но говорит, что ей так и не отвечают больше. Уже снимается абонплата за смс в минус. Я не могу пользоваться счетами, и никто не может объяснить, почему так долго не снимают ограничения", —  сообщила клиентка.

Женщина собирается писать жалобу в Национальный банк.

Кому грозит финансовый мониторинг

В Украине во время военного положения банки проводят финансовый мониторинг с целью выявления незаконных операций по отмыванию доходов, предотвращения финансирования терроризма, распространения оружия массового уничтожения. Также финучреждения инициируют проверки, чтобы выявить неплательщиков налогов. Подозрительными могут быть следующие ситуации:

  • увеличение количества операций за аналогичный промежуток времени;
  • получение регулярных переводов от разных физлиц;
  • регулярное начисление отправлений одному и тому же физлицу;
  • осуществление крупных по объему зачислений наличных средств через терминалы;
  • несоответствие расходов объему официального дохода.

Ранее мы писали, что Ощадбанк предлагает ветеранам различные условия сотрудничества. В частности, сумму гранта до 250 тыс. грн могут получить ветераны и члены их семей.

Также Ощадбанк выплачивает по 1 тыс. гривен по государственной программе "Зимова єПідтримка". Однако выплаты доступны не всем клиентам.

Ощадбанк банки банковские карты банковские счета блокирование

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