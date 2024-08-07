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Ощадбанк взимает с закрытых счетов клиентов с ВОТ по 100 грн комиссии

7 августа 2024 06:01
Ксения Симонова - Редактор
Ощадбанк выдвинул сложные условия для клиентов с ВОТ — детали жалобы
Человек возле банкомата. Фото: finance.ua
Ксения Симонова - Редактор

Клиент государственного "Ощадбанка", оказавшегося на временно оккупированной территории (ВОТ) не может пользоваться зарплатной картой из-за блокирования со стороны банка. В то же время, финучреждение взимает по 100 грн за обслуживание закрытого счета.

Об этом говорится в жалобе на портале Минфин.

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Как отмечается в одном из сообщений, клиенту Ощадбанка закрыли зарплатный счет через полгода после начала полномасштабной войны, аргументируя возникновением задолженности в размере 5 грн.

Долг возник после того, как Укрзализныця несвоевременно выплатила заработную плату после увольнения. На момент закрытия счета мужчина находился на оккупированной территории, все отделения и банкоматы не работали. Также ему не сообщили о закрытии счета, тогда как срок действия карты — 2025 год.

После начисления денег на счет поступило SMS-сообщение о зачислении средств, однако получить законно зачисленные деньги не может. Мужчина неоднократно обращался в банк, однако это ничего не изменило.

"Я получал один ответ, что я должен прийти в любое отделение банка, чтобы восстановить счет, при том на мои вопросы: 1. Как я мог погасить задолженность, если все отделения были закрыты. 2. На каком основании мне закрыли счет (поскольку действующим договором между мной и банком небольшая задолженность в течение нескольких месяцев не предусматривает закрытие счета в одностороннем порядке банком без моего согласования). 3. Как я с оккупированной территории могу посетить отделение банка, я ответа не получил", — сетует клиент.

На днях с его закрытого счета банк списал 100 гривен за обслуживание из-за того, что картой не пользовались более года. Гражданин удивлен правилами финучреждения в сложной ситуации военного положения в стране.

"Более того два дня назад я получил сообщение, что с моего счета было снято 100 грн за обслуживание закрытого банком счета, поскольку я не пользовался им больше года. Я снова обратился к оператору банка и получил такой же ответ, как и прежде. Очень странное и неадекватное поведение банка, неоднократно декларировавшего, что продолжает действие даже просроченных карт, если люди находятся на оккупированной территории, но в моем случае банк просто оставил меня без честно заработанных денег и не хочет ничего делать для решения моего вопроса", — добавил клиент.

В банке не отреагировали на жалобу. Однако раннее сообщалось, что по правилам, если речь идет о пенсионной карте и клиент не пользуется ею более полугода, доступ к счету действительно блокируют. Его могут восстановить на основе обращения в Пенсионный фонд.

 

Сбербанк жалобы
Сриншот жалобы. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, "Ощадбанк" нарушает сроки разблокирования счетов на основе постановлений исполнительной службы. В результате клиенты не имеют доступа к собственным средствам.

Ранее мы писали, что военнослужащие жалуются на дискриминацию в Ощадбанке во время предоставления кредитов на установку солнечных электростанций (СЭС). Мужчине отказали в выдаче денег, ссылаясь на условия программы.

Ощадбанк банки банковские карты жалобы банковские счета

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