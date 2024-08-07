Ощадбанк висунув складні умови для клієнтів із ТОТ — деталі скарги

Людина біля банкомата. Фото: finance.ua

Клієнт державного "Ощадбанку", який опинився на тимчасово окупованій території (ТОТ) не може користуватися зарплатною карткою через блокування з боку банку. Водночас, фінустанова стягує по 100 грн за обслуговування закритого рахунку.

Про це йдеться у скарзі на порталі Мінфін.

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Як зазначається в одному з повідомлень, клієнту Ощадбанку закрили зарплатний рахунок через пів року після початку повномасштабної війни, аргументуючи виникненням заборгованості в розмірі 5 грн.

Борг вини після того, як Укрзалізниця несвоєчасно виплатила заробітну плату після звільнення. На момент закриття рахунку чоловік перебував на окупованій території, усі відділення та банкомати не працювали. Також йому не повідомили про закриття рахунку, тоді як термін дії картки — 2025 рік.

Після нарахування грошей на рахунок надійшло смс-повідомлення про зарахування коштів, однак отримати законно зараховані гроші не може. Чоловік неодноразово звертався до банку, однак це нічого не змінило.

"Я отримував одну відповідь, що я повинен прийти до будь-якого відділення банку, щоб відновити рахунок, при тому на мої питання: 1. Як я міг погасити заборгованість, якщо всі відділення були закриті. 2. На якій підставі мені закрили рахунок (оскільки чинним договором між мною та банком невелика заборгованість протягом кількох місяців не передбачає закриття рахунку в односторонньому порядку банком без мого погодження). 3. Яким чином я з окупованої території можу відвідати відділення банку, я відповіді не отримав", — нарікає клієнт.

Днями з його закритого рахунку банк списав 100 гривень за обслуговування через те, що карткою не користувались більш ніж рік. Громадянин здивований правилами фінустанови під час складної ситуації воєнного стану в країні.

"Більш того два дні тому я отримав повідомлення, що з мого рахунку було знято 100 грн за обслуговування закритого банком рахунку оскільки я не користувався ним більше року. Я знову звернувся до оператора банку і отримав таку ж саму відповідь, як і раніше. Дуже дивна і неадекватна поведінка банку, який неодноразово декларував, що продовжує дію навіть прострочених карт, якщо люди знаходяться на окупованій території, але в моєму випадку банк просто залишив мене без чесно зароблених грошей і не хоче нічого робити для вирішення мого питання", — додав клієнт.

У банку не відреагували на скаргу. Однак раніше повідомлялося, що за правилами, якщо йдеться про пенсійну карту і клієнт не користується нею більш ніж пів року, доступ до рахунку дійсно блокують. Його можуть відновити на основі звернення у Пенсійний фонд.

Сріншот скарги. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, "Ощадбанк" порушує терміни розблокування рахунків на основі постанов виконавчої служби. У результаті — клієнти не мають доступу до власних коштів.

Раніше ми писали, що військовослужбовці скаржаться на дискримінацію в "Ощадбанку" під час надання кредитів на встановлення сонячних електростанцій (СЕС). Чоловікові відмовили у видачі грошей, посилаючись на умови програми.