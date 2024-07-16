Ощадбанк не розблоковує вчасно арештовані рахунки клієнтів — що відомо

Банківська картка у руках. Фото: minfin

Державна фінустанова "Ощадбанк" порушує терміни розблокування рахунків на основі постанов виконавчої служби. У результаті — клієнти не мають доступу до власних коштів.

Про це повідомляється на порталі Minfin, де розміщуються відгуки клієнтів про роботу банків.

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Як йдеться в одній зі скарг клієнтки фінустанови, банк наклав арешт на всі картки. Хоч приватний виконавець відправив у фінустанову провадження про зняття з арешту, фінустанова ігнорує вимогу. У зв'язку з цим немає доступу до коштів.

Водночас, українське законодавство передбачає, що має бути бодай одна активна карта, стверджує вона.

Що кажуть представники Ощаду

У результаті звернення клієнтки до представників Ощадбанку, там підтвердили, що отримали відповідну постанову. Однак попросили чекати "своєї черги". Більше жодних пояснень не надали.

Українка зазначає, що мали б зняти арешт до трьох днів, однак банк продовжує зволікати.

"Наклали арешт на всі картки, приватний виконавець відправив до банку провадження для зняття з арешту, але банк не знімає, всі кошти, які приходять, я не можу користуватися, але по закону України повинно бути одна карта яка має бути активна, але Ощадбанк каже так постанова є, чекайте своєї черги, ніхто нічого не говорить. Повинні знати арешт до 3 днів, а вони тягнуть", — йдеться у скарзі.

Джерело: Ощадбанк

Ліміти на зняття арештованих коштів

Раніше у фінустанові повідомляли, що згідно з нормами НБУ, на зняття коштів з арештованих рахунків упродовж місяця встановлено ліміт.

До зняття дозволяється сума, яка не може перевищувати дві мінімальні заробітні плати станом на початок 2024 року.

Як відомо, 1 січня "мінімалка" зросла до 7,1 тис. гривень. Таким чином, лімітована сума дорівнює 14,2 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк виписав штраф АТ "Ощадбанк". За порушення вимог законодавства державна банківська установа має сплатити 170 тис. гривень.

Також ми писали, що заробітна плата керівництва фінустанови Ощадбанк суттєво вища за середню в Україні. У травні 2024 року правлінню виплатили від 500 тис. до понад 1,1 млн гривень.