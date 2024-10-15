Ощадбанк изменил правила предоставления доступных кредитов — детали

Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Госфинучреждение "Ощадбанк" обновило правила одной из программ кредитования, ослабив требования к заемщикам. Это стало возможным благодаря получению очередного транша от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Об этом говорится в сообщении главы правления Ощадбанка Сергея Наумова в Telegram.

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Наумов отметил, что речь идет о программе "Доступные кредиты" для украинского бизнеса от Ощада. Благодаря сотрудничеству с ЕБРР требования к залогу для заемщиков снизят.

"Имеем хорошую новость для тех бизнес-клиентов, которые планируют получить ссуду в Ощаде, однако не имеют для этого достаточно залога. Мы получили от ЕБРР второй транш в рамках инструмента распределения портфельных рисков в размере 75 млн евро. Эти средства позволят значительно снизить требования к залогу для заемщиков", — пояснил он.

Он отметил, что особое внимание в этой программе касается предприятий, которые:

понесли потери и/или разрушение активов;

поддерживают реинтеграцию ветеранов и пострадавших от войны, внутренне перемещенных лиц, лиц с инвалидностью;

компаний, релокированных с пострадавших от войны территорий;

работают на пострадавших от войны территориях;

компаний, возглавляемых женщинами и молодежью.

"Отдельное направление программы — содействие развитию зеленых технологий. В определенных случаях участвующие в программе предприниматели могут рассчитывать на кредитный кэшбек", — добавил председатель правления Ощадбанка.

Детали доступны по телефону для бизнес-клиентов Ощадбанка:

0 800 219 800.

Что еще нужно знать

Напомним, в Ощадбанке дали советы в связи с ужесточенными требованиями Национального банка к денежным переводам (с карты на карту). Там уточнили, в каких условиях можно безопасно совершать операции без ограничений.

Также мы писали, что Ощадбанк принял решение о новом сроке действия платежных карт, который подошел к концу 30 сентября 2024 года. В банке снова облегчили жизнь клиентам, автоматически продлив конечную дату.