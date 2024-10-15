Ощадбанк изменил правила предоставления доступных кредитов — детали

Ощадбанк рассказал об изменениях в кредитной программе — что нужно знать
Госфинучреждение "Ощадбанк" обновило правила одной из программ кредитования, ослабив требования к заемщикам. Это стало возможным благодаря получению очередного транша от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
Об этом говорится в сообщении главы правления Ощадбанка Сергея Наумова в Telegram.
Кредиты в Ощадбанке станут еще доступнее
Наумов отметил, что речь идет о программе "Доступные кредиты" для украинского бизнеса от Ощада. Благодаря сотрудничеству с ЕБРР требования к залогу для заемщиков снизят.
"Имеем хорошую новость для тех бизнес-клиентов, которые планируют получить ссуду в Ощаде, однако не имеют для этого достаточно залога. Мы получили от ЕБРР второй транш в рамках инструмента распределения портфельных рисков в размере 75 млн евро. Эти средства позволят значительно снизить требования к залогу для заемщиков", — пояснил он.
Он отметил, что особое внимание в этой программе касается предприятий, которые:
- понесли потери и/или разрушение активов;
- поддерживают реинтеграцию ветеранов и пострадавших от войны, внутренне перемещенных лиц, лиц с инвалидностью;
- компаний, релокированных с пострадавших от войны территорий;
- работают на пострадавших от войны территориях;
- компаний, возглавляемых женщинами и молодежью.
"Отдельное направление программы — содействие развитию зеленых технологий. В определенных случаях участвующие в программе предприниматели могут рассчитывать на кредитный кэшбек", — добавил председатель правления Ощадбанка.
Детали доступны по телефону для бизнес-клиентов Ощадбанка:
- 0 800 219 800.
Что еще нужно знать
Напомним, в Ощадбанке дали советы в связи с ужесточенными требованиями Национального банка к денежным переводам (с карты на карту). Там уточнили, в каких условиях можно безопасно совершать операции без ограничений.
Также мы писали, что Ощадбанк принял решение о новом сроке действия платежных карт, который подошел к концу 30 сентября 2024 года. В банке снова облегчили жизнь клиентам, автоматически продлив конечную дату.
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