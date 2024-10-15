Ощадбанк змінив правила надання доступних кредитів — деталі

Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Держфінустанова "Ощадбанк" оновила правила однієї з програм кредитування, послабивши вимоги до позичальників. Це стало можливо завдяки отриманню чергового траншу від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Про це йдеться у повідомленні голови правління Ощадбанку Сергія Наумова у Telegram.

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Наумов зазначив, що йдеться про програму "Доступні кредити" для українського бізнесу від Ощаду. Завдяки співпраці з ЄБРР вимоги до застави для позичальників знизять.

"Маємо добру новину для тих бізнес-клієнтів, які планують отримати позику в Ощаді, проте не мають для цього достатньо застави. Ми отримали від ЄБРР другий транш у рамках інструменту розподілу портфельних ризиків у розмірі 75 млн євро. Ці кошти дозволять значно знизити вимоги до застави для позичальників", — пояснив він.

Він зауважив, що особлива увага у цій програмі стосується підприємств, які:

зазнали втрат та/або руйнування активів;

підтримують реінтеграцію ветеранів та постраждалих від війни, внутрішньо переміщених осіб, осіб з інвалідністю;

компаній, релокованих із територій, що постраждали від війни;

працюють на постраждалих від війни територіях;

компаній, очолюваних жінками та молоддю.

"Окремий напрям програми — сприяння розвитку зелених технологій. В певних випадках підприємці, що беруть участь у програмі, можуть розраховувати на кредитний кешбек", — додав голова правління Ощадбанку.

Деталі доступні за телефоном для бізнес-клієнтів Ощадбанку:

0 800 219 800.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Ощадбанку дали поради у зв'язку із посиленими вимогами Національного банку до грошових переказів (з картки на картку). Там уточнили, за яких умов можна безпечно здійснювати операції без обмежень.

Також ми писали, що Ощадбанк ухвалив рішення щодо нового терміну дії платіжних карток, який добіг кінця 30 вересня 2024 року. У банку знову полегшили життя клієнтам, автоматично продовжити кінцеву дату.