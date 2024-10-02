Ощадбанк дав поради у зв'язку з лімітом на грошові перекази

Картка Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У державній фінустанові "Ощадбанк" дали поради у зв'язку із посиленими вимогами Національного банку України (НБУ) до грошових переказів (з картки на картку). Там уточнили, за яких умов можна безпечно здійснювати операції без обмежень.

Про це повідомили у пресслужбі банку.

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Нові ліміти на грошові перекази

У банку заначили, що з жовтня діє місячний ліміт на перекази фізичних осіб "з карти на карту" в розмірі 150 тис. гривень.

Відповідний ліміт поширюватиметься на вихідні Р2Р перекази за усіма гривневими рахунками, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізосіб.

Як зазначив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов, такі обмеження НБУ не стануть суттєвим ускладненням для клієнтів українських банків. Він навів наступні аргументи:

до 98% операцій клієнтів банків не перевищують вищевказану суму;

ліміт не стосуватиметься осіб, щомісячні доходи яких з підтверджених джерел перевищуватимуть обмеження;

ліміт не застосовуватимуть до рахунків волонтерів, які відповідають встановленим вимогам НБУ;

обмеження не діятимуть у разі грошового переказу між власними рахунками клієнта, відкритими в одній фінустанові;

не обмежуватимуть операції за платежами на реквізити IBAN.

З огляду на зміни, голова правління державного банку дав пораду використовувати для переказів грошей механізм IBAN. Кошти надійдуть не надто оперативно, однак на такий спосіб нема обмежень щодо сум. Також обійдеться такий варіант перерахунку грошей дешевше.

"Завжди раджу розглянути перекази коштів саме через IBAN — у такий спосіб гроші так само надійдуть на картковий рахунок, хоча й не так само швидко, проте обмежень на суму таких переказів немає і до того ж — вони часто дешевші, ніж перекази "з картки на картку", — пояснив Сергій Наумов.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк розповіли клієнтам, хто підпаде під ліміт, запроваджений Національним банком з 1 жовтня 2024 року. Частина українців не зможе здійснювати перекази через обмеження на p2p-перекази.

Також ми писали, що восени запрацювали посилені валютні обмеження, що стосуються розрахунків за кордоном, для запобігання відтоку капіталу з країни. Йдеться про відповідне рішення НБУ.