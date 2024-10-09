Ощадбанк попередив про автоматичне списання коштів — як запобігти

Банківська картка. Фото: oschadbank.ua

Держфінустанова "Ощадбанк" попередила клієнтів про "неприємний сюрприз" у вигляді можливого автоматичного списання коштів з рахунків в рамках укладених договорів. У банку повідомили, у яких випадках подібне можливе та як діяти.

Про це йдеться у повідомленні голови правління Ощадбанку Сергія Наумова у Telegram.

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Автоматичне списання коштів в Ощадбанку

Як зазначив Наумов, "договірне списання" може бути неприємним сюрпризом для клієнтів. Цього тижня до контакт-центру фінустанови надійшло багато запитань від українців, що стосуються цієї теми.

Відповідна процедура передбачена у п. 7.1, розділ VII "Договору комплексного банківського обслуговування Ощадбанку".

Механізм полягає в тому, що коли за банківським рахунком клієнта з’являється прострочена заборгованість, то банк може автоматично перекривати її коштами, які є на іншому рахунку цього клієнта. Стосується це виключно рахунків у гривні.

"Зараз подібні питання до нас активно надходять через те, що до 28 вересня договірне списання проводилося лише за рахунками, відкритими в одній області — зараз воно здійснюється з усіх рахунків клієнта у банку", — пояснив він.

Пояснення, як запобігти проблемі

Голова правління Ощадбанку розповів, як уникнути автоматичного списання грошей з інших рахунків клієнта.

"Щоб цього неприємного сюрпризу не сталося, раджу вчасно вносити платежі за кредитом, погашати банківські комісії, залишати на кінець місяця на балансі суму, достатню для списання комісії за послугу інформування тощо", — уточнив він.

Головна порада — взяти собі за правило регулярно перевіряти наявність заборгованості. Це легко зробити через:

контакт-центр — за допомогою оператора або голосового помічника Софії в автоматичному режимі;

чат-бот та під час звернення до відділення банку;

Ощад 24/7 — у WEB-версії та у застосунку "Мобільний Ощад".

Також банк інформує клієнта про виникнення боргу за допомогою SMS чи Viber, додав Наумов.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Ощадбанк ухвалив рішення щодо нового терміну дії платіжних карток, який добігає кінця 30 вересня 2024 року. У банку знову полегшили життя клієнтам, автоматично пролонгувавши кінцеву дату.

Також ми писали, що в Ощадбанку вирішили змінити тарифну політику з жовтня 2024 року. Нові ціни торкнуться різних видів карток.