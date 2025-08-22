Ощадбанк предупредил об опасности оплаты по QR-коду — что стоит знать

Женщина держит телефон и карту в руках. Фото: Freepik

Госфинучреждение "Ощадбанк" предлагает клиентам возможность осуществления оплаты через QR-коды с помощью смартфонов. Однако за расчетом в виде отсканирования кодов иногда может крыться опасность.

Об этом рассказали в пресс-службе банка в соцсети Facebook.

Что нужно знать об оплате через Ощад по QR-коду

Как отметили в банке, благодаря инновационной технологии клиенты могут мгновенно сканировать код камерами своих смартфонов и осуществлять расчеты, что существенно ускоряет процесс оплаты.

В частности, расчет по QR-коду не предусматривает взимания комиссий, поскольку проводится как простая оплата картой в терминале.

Чтобы осуществить оплату через QR-код, нужно использовать мобильное приложение, поддерживающее сканирование кодов. Его необходимо открыть и отсканировать QR-код, ввести необходимые данные (например, сумму, номер лицевого счета) и подтвердить платеж.

Что нужно знать клиентам Ощадбанка о фишинговых QR-кодах

Как сообщили в финучреждении, несмотря на удобство соответствующего расчета, есть угроза наткнуться на фишинговые QR-коды. Так, мошенники начали маскировать поддельные QR-коды под официальные в общественных местах.

Иллюстрация. Источник: Ощадбанк

В банке привели несколько правил, как безопасно делать расчеты таким способом:

Необходимо обратить внимание на признаки подмены QR-кода: это может быть дополнительный слой, неровные края или другой шрифт. Нужно использовать функцию предварительного просмотра ссылки: подавляющее большинство смартфонов предусматривает предоставление возможности видеть адрес сайта, прежде чем на него зайти. Надо обратить внимание на протокол, даже если ссылка убедительная: http — ненадежный; https — безопасный, однако требует проверки. Использовать антивирусы, которые предупредят об опасности в случае перехода на подозрительные сайты и открытия угрожающих файлов.

Чаще всего мошенники подменяют QR-коды там, где граждане активно используют их для быстрой оплаты:

в случае парковки;

в общественном транспорте;

при входе на различные мероприятия;

при осуществлении благотворительных взносов.

В Ощадбанке отметили, что полиция и киберполиция занимается розыском мошеннических схем, а банк может предоставлять клиентам только рекомендации, как не попасться на мошенников.

"Если вы обнаружили подозрительный QR-код, сообщите администрации заведения, службе поддержки или полиции. И ни в коем случае не вводите банковские данные через такие ссылки!", — добавили в банке.

