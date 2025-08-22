Видео
Ощадбанк рассказал, как безопасно рассчитываться через QR-коды

Ощадбанк рассказал, как безопасно рассчитываться через QR-коды

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 06:01
Ощадбанк предупредил об опасности оплаты по QR-коду — что стоит знать
Женщина держит телефон и карту в руках. Фото: Freepik

Госфинучреждение "Ощадбанк" предлагает клиентам возможность осуществления оплаты через QR-коды с помощью смартфонов. Однако за расчетом в виде отсканирования кодов иногда может крыться опасность.

Об этом рассказали в пресс-службе банка в соцсети Facebook.

Читайте также:

Что нужно знать об оплате через Ощад по QR-коду

Как отметили в банке, благодаря инновационной технологии клиенты могут мгновенно сканировать код камерами своих смартфонов и осуществлять расчеты, что существенно ускоряет процесс оплаты.

В частности, расчет по QR-коду не предусматривает взимания комиссий, поскольку проводится как простая оплата картой в терминале.

Чтобы осуществить оплату через QR-код, нужно использовать мобильное приложение, поддерживающее сканирование кодов. Его необходимо открыть и отсканировать QR-код, ввести необходимые данные (например, сумму, номер лицевого счета) и подтвердить платеж.

Что нужно знать клиентам Ощадбанка о фишинговых QR-кодах

Как сообщили в финучреждении, несмотря на удобство соответствующего расчета, есть угроза наткнуться на фишинговые QR-коды. Так, мошенники начали маскировать поддельные QR-коды под официальные в общественных местах.

Ощадбанк
Иллюстрация. Источник: Ощадбанк

В банке привели несколько правил, как безопасно делать расчеты таким способом:

  1. Необходимо обратить внимание на признаки подмены QR-кода: это может быть дополнительный слой, неровные края или другой шрифт.
  2. Нужно использовать функцию предварительного просмотра ссылки: подавляющее большинство смартфонов предусматривает предоставление возможности видеть адрес сайта, прежде чем на него зайти.
  3. Надо обратить внимание на протокол, даже если ссылка убедительная: http — ненадежный; https — безопасный, однако требует проверки.
  4. Использовать антивирусы, которые предупредят об опасности в случае перехода на подозрительные сайты и открытия угрожающих файлов.

Чаще всего мошенники подменяют QR-коды там, где граждане активно используют их для быстрой оплаты:

  • в случае парковки;
  • в общественном транспорте;
  • при входе на различные мероприятия;
  • при осуществлении благотворительных взносов.

В Ощадбанке отметили, что полиция и киберполиция занимается розыском мошеннических схем, а банк может предоставлять клиентам только рекомендации, как не попасться на мошенников.

"Если вы обнаружили подозрительный QR-код, сообщите администрации заведения, службе поддержки или полиции. И ни в коем случае не вводите банковские данные через такие ссылки!", — добавили в банке.

Ранее мы писали, что клиенты Ощадбанка имеют право не подключать дополнительные услуги, которые может предлагать финучреждение. В частности, речь идет о кредитных линиях.

Также мы рассказывали, кому из клиентов Ощадбанка грозит арест счетов. В случае накопления долгов, все карты могут быть заблокированы, независимо от целевого назначения.

Ощадбанк деньги банки мошенничество банковские карты
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
