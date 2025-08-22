Відео
Головна Фінанси Ощадбанк розповів, як безпечно розраховуватися через QR-коди

Ощадбанк розповів, як безпечно розраховуватися через QR-коди

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 06:01
Ощадбанк попередив про небезпеку оплати по QR-коду — що варто знати
Жінка тримає телефон та картку в руках. Фото: Freepik

Держфінустанова "Ощадбанк" пропонує клієнтам можливість здійснення оплати через QR-коди за допомогою смартфонів. Проте за розрахунком у вигляді відсканування кодів іноді може критися небезпека.

Про це розповіли у пресслужбі банку у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Що треба знати про оплату через Ощад по QR-коду

Як зазначили у банку, завдяки інноваційній технології клієнти можуть миттєво сканувати коди камерами своїх смартфонів та здійснювати розрахунки, що суттєво прискорює процес оплати. 

Зокрема, розрахунок за QR-кодом не передбачає стягнення комісій, оскільки проводиться як проста оплата картою в терміналі. 

Щоб здійснити оплату через QR-код, потрібно використовувати мобільний застосунок, що підтримує сканування кодів. Його необхідно відкрити та відсканувати QR-код, ввести необхідні дані (наприклад, суму, номер особового рахунку) та підтвердити платіж. 

Що треба знати клієнтам Ощадбанку про фішингові QR-коди

Як повідомили у фінустанові, попри зручність відповідного розрахунку, є загроза натрапити на фішингові QR-коди. Так, шахраї почали маскувати підроблені коди під офіційні у громадських місцях.

Ощадбанк
Ілюстрація. Джерело: Ощадбанк

У банку навели кілька правил, як безпечно робити розрахунки таким способом:

  1. Необхідно звернути увагу на ознаки підміни QR-коду: це може бути додатковий шар, нерівні краї чи інший шрифт.
  2. Потрібно використовувати функцію попереднього перегляду посилання: переважна більшість смартфонів передбачає надання можливості бачити адресу сайту, перш ніж на нього зайти.
  3. Треба звернути увагу на протокол, навіть якщо посилання переконливе: http — ненадійний; https — безпечний, проте вимагає перевірки.
  4. Використовувати антивіруси, які попередять про небезпеку в разі переходу на підозрілі сайти і відкриття загрозливих файлів.

Найчастіше шахраї підмінюють QR-коди там, де громадяни активно використовують їх для швидкої оплати:

  • у разі паркування;
  • у громадському транспорті;
  • під час входу на різноманітні заходи;
  • при здійсненні благодійних внесків.

В Ощадбанку зазначили, що поліція та кіберполіція займається розшуком шахрайських схем, а банк може надавати клієнтам лише рекомендації, як не натрапити на шахраїв. 

"Якщо ви виявили підозрілий QR-код, повідомте адміністрацію закладу, службу підтримки або поліцію. І в жодному разі не вводьте банківські дані через такі посилання!", — додали у банку.

Раніше ми писали, що клієнти Ощадбанку мають право не підключати додаткові послуги, які може пропонувати фінустанова. Зокрема, йдеться про кредитні лінії. 

Також ми розповідали, кому з клієнтів Ощадбанку загрожує арешт рахунків. У разі накопичення боргів, всі карти можуть бути заблоковані, незалежно від цільового призначення. 

Ощадбанк гроші банки шахрайство банківські карти
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
