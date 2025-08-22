Ощадбанк попередив про небезпеку оплати по QR-коду — що варто знати

Жінка тримає телефон та картку в руках. Фото: Freepik

Держфінустанова "Ощадбанк" пропонує клієнтам можливість здійснення оплати через QR-коди за допомогою смартфонів. Проте за розрахунком у вигляді відсканування кодів іноді може критися небезпека.

Про це розповіли у пресслужбі банку у соцмережі Facebook.

Що треба знати про оплату через Ощад по QR-коду

Як зазначили у банку, завдяки інноваційній технології клієнти можуть миттєво сканувати коди камерами своїх смартфонів та здійснювати розрахунки, що суттєво прискорює процес оплати.

Зокрема, розрахунок за QR-кодом не передбачає стягнення комісій, оскільки проводиться як проста оплата картою в терміналі.

Щоб здійснити оплату через QR-код, потрібно використовувати мобільний застосунок, що підтримує сканування кодів. Його необхідно відкрити та відсканувати QR-код, ввести необхідні дані (наприклад, суму, номер особового рахунку) та підтвердити платіж.

Що треба знати клієнтам Ощадбанку про фішингові QR-коди

Як повідомили у фінустанові, попри зручність відповідного розрахунку, є загроза натрапити на фішингові QR-коди. Так, шахраї почали маскувати підроблені коди під офіційні у громадських місцях.

Ілюстрація. Джерело: Ощадбанк

У банку навели кілька правил, як безпечно робити розрахунки таким способом:

Необхідно звернути увагу на ознаки підміни QR-коду: це може бути додатковий шар, нерівні краї чи інший шрифт. Потрібно використовувати функцію попереднього перегляду посилання: переважна більшість смартфонів передбачає надання можливості бачити адресу сайту, перш ніж на нього зайти. Треба звернути увагу на протокол, навіть якщо посилання переконливе: http — ненадійний; https — безпечний, проте вимагає перевірки. Використовувати антивіруси, які попередять про небезпеку в разі переходу на підозрілі сайти і відкриття загрозливих файлів.

Найчастіше шахраї підмінюють QR-коди там, де громадяни активно використовують їх для швидкої оплати:

у разі паркування;

у громадському транспорті;

під час входу на різноманітні заходи;

при здійсненні благодійних внесків.

В Ощадбанку зазначили, що поліція та кіберполіція займається розшуком шахрайських схем, а банк може надавати клієнтам лише рекомендації, як не натрапити на шахраїв.

"Якщо ви виявили підозрілий QR-код, повідомте адміністрацію закладу, службу підтримки або поліцію. І в жодному разі не вводьте банківські дані через такі посилання!", — додали у банку.

