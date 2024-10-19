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Ощадбанк раздаст клиентам деньги на покупки в магазине — детали

19 октября 2024 06:01
Ксения Симонова - Редактор
Ощадбанк проводит акцию на сертификаты для покупок в магазине
Деньги и карты в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Госфинучреждение "Ощадбанк" предупредило клиентов об акции, которая подходит к концу 31 октября 2024 года. В ее рамках можно получить полтысячи гривен на покупки в одном из популярных супермаркетов.

Об этом говорится на официальном портале банка.

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Как отмечается, акция продлится до 23:59 31 октября 2024 года (включительно) по Киеву.

В ее рамках будет разыграно по полтысячи гривен денежного вознаграждения на покупки в сети супермаркетов "АТБ".

"Государственный Ощадбанк запустил акцию "Мой выгодный шоппинг!", которая позволяет клиентам получить денежное вознаграждение на покупки в сети магазинов "АТБ... Ощадбанк подчеркивает, что количество сертификатов ограничено. В банке призывают клиентов воспользоваться предложением как можно скорее. Эта акция является частью сотрудничества между Ощадбанком и платежной системой Visa, направленной на поощрение использования банковских карт для ежедневных покупок", — говорится в объявлении.

Как принять участие в акции

В банке рассказали, что по условиям программы, желающие присоединиться к акции должны сделать несколько шагов с картами.

Так, нужно сделать транзакцию на 5 тыс. грн картой Visa от Ощада, после чего появится возможность получить сертификат АТБ.

Поскольку количество сертификатов ограничено, следует поспешить воспользоваться соответствующим предложением.

Отмечается, что сертификат может возместить расходы, соответствующие его номиналу. При этом владелец сможет покрыть расходы, если они будут более полтысячи гривен.

Сертификат разрешается использовать до истечения срока действия. На это отводится один год с момента покупки, а в случае просрочки срока — товары или услуги в обмен на такой сертификат предоставлять не будут.

Поскольку он не является именным, то можно передавать для использования другим в качестве благотворительной помощи или подарка.

Что еще стоит знать

Напомним, Ощадбанк предупредил клиентов о возможном автоматическом списании средств со счетов в рамках заключенных договоров. В банке сообщили, в каких случаях подобное возможно и как поступить.

Также мы писали, что клиентка государственного учреждения "Ощадбанк" рассказала о схеме, по которой банк списывает комиссию при оплате через терминал. Со счетов граждан списывают средства за так называемую "обработку авторизационного запроса на сумму, превышающую доступный остаток".

Ощадбанк банки акция магазины деньги

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