Ощадбанк стягує з рахунків гроші за відхилені операції — деталі скарги

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнтка державної фінустанови "Ощадбанк" розповіла про схему, за якою банк списує комісію під час оплати через термінал. З рахунків громадян списують кошти за так звану "обробку авторизаційного запиту на суму, яка перевищує доступний залишок".

Про це йдеться на сторінці банку у Facebook.

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Як зазначила жінка, державний банк вигадав нову схему наживи з клієнтів. Так, якщо необхідно сплатити певну суму і не вистачатиме на рахунку бодай однієї гривні — операцію буде відхилено і списано гроші з картки за вказану хибну суму.

"Придумали нову схему здирництва з людей. Наприклад, у вас на картці 1000 грн. Ви пробуєте оплатити через термінал покупку на 1001 грн. Вам видає помилку — операція відхилена. Ви робите ще одну спробу — раптом щось пішло не так. Знову операція відхилена. І за кожну таку спробу Ощадбанк буде красти гроші з вашої картки. У вигляді комісії. Три спроби — три рази вкраде. П'ять спроб — п'ять разів вкраде", — написала клієнтка.

Жінка обурена, адже клієнтів не ставлять до відома, і про списані кошти можна буде дізнатися за всіма відхиленими операціями лише після того, як буде перевірено баланс.

"А називають вони це — комісія при обробці авторизаційного запиту на суму, яка перевищує доступний залишок", — наголосила жінка.

Що кажуть в Ощадбанку

Співробітник головного офісу Ощадбанку відреагував на скаргу, зазначивши, що комісія за неуспішний авторизаційний запит передбачена тарифами банку, з якими завжди можна ознайомитися на сайті банку у відкритому доступі. Він опублікував посилання з тарифною сіткою.

Також пояснив, скільки стягують за хибне введення суми. Так, за перший запит на добу на суму, що перевищує залишок, не тарифікується, а кожен наступний запит тарифікується в розмірі 3 гривні.

Там порадили, перш ніж вводити суму, перевірити баланс на рахунку, щоб не переплачувати зайве.

"Рекомендуємо перевіряти залишок безкоштовно в додатку Ощад, що займає всього декілька секунд, так ви будете завжди знати доступну суму для проведення платежів", — додали у банку.

Скарга. Джерело: соцмережі Ощадбанку

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти Ощадбанку скаржаться на втрату грошей через комісію. Це може статися, якщо рахунок залишається неактивним.

Також ми писали, що клієнти банку скаржаться на проблеми із закриттям кредитних карток. Зокрема, якщо процедуру вони хочуть здійснити не у тому ж відділенні, де раніше їх отримували.