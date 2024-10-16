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Максимум 10 тис. грн — клієнти Ощадбанку скаржаться на грошові ліміти

16 жовтня 2024 06:01
Ксенія Симонова - Редактор
Ощадбанк видає клієнтам мізер на руки, попри встановлені ліміти
Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Держфінустанова "Ощадбанк" встановила ліміт на щоденне зняття коштів у 100 тис. грн. Клієнти обурені, адже насправді банкомати та в касах відділень видають "на руки" мізерні суми коштів.  

Про це йдеться у повідомленні на порталі Minfin.

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Як зазначила клієнтка Ощадбанку, у неї тривалий час виникають проблеми з банком під час зняття коштів.

Вона зауважила, що відповідно до постанови НБУ, дозволяється щоденне зняття до 100 тис. грн. Однак на практиці це виявилось неможливо: у касах — "недостатньо грошей", у банках — відмови на більші суми, ніж 10 тис. грн.

"Але навіть і цього я зробити просто не в змозі. Банк поставив ліміт на 3 години зняття 25 тис. грн. 13.10.2024 я намагалася зняти через банкомат кошти, на що була відмова "технічна". Звʼязавшись з чат-ботом, карту перевірили, робоча, банкомат просто не видав. А чому не видав, знову незрозуміло. Сьогодні, 14.10.2024 року, я знову йду до банкомата (але вже іншого, бо переймаюся, що вчорашні кошти мені знову не видасть) і він видає мені лише 10 тис. грн. Йду до відділення банку, прошу касира видати кошти, на що чую відповідь "в нас немає коштів, є лише 10 тис. грн. Три купюри дамо по 1 тис. грн, а решту по 20 грн", — написала вона.

Українка обурена, вважає це знущанням з людей. Вона пояснила, що втратила чоловіка, виплати надходять в Ощадбанк, а зняти їх не може. Замовлення коштів у відділені теж не приймається, тоді як в інших банках така можливість є. Вона не розуміє, яким законом регулюється банк, що зробив відповідні ліміти, і не приймає замовлення на видачу.

"Як мені, працюючій людині, зняти 120 тис. грн?! В касі коштів немає, бігати по всьому місту, шукати банкомати?! Просто жах! Мені дуже прикро, що кошти по загибелі надходять до цього банку, а не до іншого (де спокійно я знімаю 100 тис. грн через касу/через банкомат). Просто ця проблема вже зʼїла всі мої нерви. Це не піклування про клієнта, це просто нехтування інтересів клієнта", — наголошується у скарзі.

Які ліміти на зняття коштів в Ощадбанку

Відповідно до правил Ощадбанку, клієнти банку можуть знімати до 25 тис. грн кожні три години, з максимальним лімітом на день у 100 тис. грн.

Варто зауважити, що раніше ліміти на зняття готівки становили до 50 тис. грн на день, з можливістю зняття по 20 тис. грн за один підхід до банкомата.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Ощадбанк попередив клієнтів про "неприємний сюрприз" у вигляді можливого автоматичного списання коштів з рахунків в рамках укладених договорів. У банку повідомили, у яких випадках подібне можливе та як діяти.

Також ми писали, що Ощадбанк ухвалив рішення щодо нового терміну дії платіжних карток, який добігає кінця 30 вересня 2024 року. У банку знову полегшили життя клієнтам, автоматично пролонгувавши кінцеву дату.

Ощадбанк гроші банки банкомати банківські рахунки

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