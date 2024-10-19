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Ощадбанк роздасть клієнтам гроші на покупки в магазині у жовтні — деталі

19 жовтня 2024 06:01
Ксенія Симонова - Редактор
Ощадбанк проводить акцію на сертифікати для покупок в магазині
Гроші та картка у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Держфінустанова "Ощадбанк" попередила клієнтів про акцію, яка добігає кінця 31 жовтня 2024 року. В її рамках можна отримати пів тисячі гривень на покупки в одному з популярних супермаркетів.

Про це йдеться на офіційному порталі банку.

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Як зазначається, акція триває до 23:59 години 31 жовтня 2024 року (включно) за Києвом.

В її рамках буде розіграно по пів тисячі гривень грошової винагороди на покупки в мережі супермаркетів "АТБ".

"Державний Ощадбанк запустив акцію "Мій вигідний шопінг!", яка дозволяє клієнтам отримати грошову винагороду на покупки в мережі магазинів "АТБ... Ощадбанк наголошує, що кількість сертифікатів обмежена. У банку закликають клієнтів скористатися пропозицією якомога швидше. Ця акція є частиною співпраці між Ощадбанком та платіжною системою Visa, спрямованої на заохочення використання банківських карток для щоденних покупок", — йдеться в оголошенні.

Як взяти участь в акції

У банку розповіли, що за умовами програми ті, хто бажає долучитися до акції, мають зробити кілька кроків із картками.

Так, потрібно зробити транзакцію на 5 тис. грн карткою Visa від Ощаду, після чого з'явиться можливість отримати сертифікат АТБ.

Оскільки кількість сертифікатів обмежена, то варто поспішити скористатись відповідною пропозицією.

Зазначається, що сертифікат може покрити витрати, що відповідають його номіналу. При цьому власник зможе покрити витрати, якщо вони будуть більші за пів тисячі гривень.

Сертифікат дозволяється використати до закінчення терміну дії. На це відводиться один рік з моменту покупки, та в разі прострочення терміну — товари чи послуги в обмін на такий сертифікат надавати не будуть.

Оскільки він не є іменним, то можна передавати для використання іншим як благодійну допомогу чи подарунок.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Ощадбанк попередив клієнтів про можливе автоматичне списання коштів з рахунків в рамках укладених договорів. У банку повідомили, у яких випадках подібне можливе та як діяти.

Також ми писали, що клієнтка державної фінустанови "Ощадбанк" розповіла про схему, за якою банк списує комісію під час оплати через термінал. З рахунків громадян списують кошти за так звану "обробку авторизаційного запиту на суму, яка перевищує доступний залишок".

Ощадбанк банки акція магазини гроші

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