Ощадбанк не позволяет беженцам восстановить доступ к банкингу онлайн

Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские беженцы, вынужденно выехавшие за границу из-за войны, теряют доступ к своим средствам на счетах в государственном Ощадбанке. Причиной является запрет на ряд дистанционных операций.

Об этом сообщается в жалобе на портале "Минфин".

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Потеря доступа к средствам в Ощадбанке

Женщина рассказала, что ее родственник пенсионного возраста находится за границей из-за войны. Он хотел установить мобильное приложение Ощадбанка, чтобы получать выписки и справки, однако оказалось, что это невозможно. Поскольку номер телефона был утерян. Чтобы убедиться в этом, потратил много времени, общаясь с представителями банка.

"Моему свекру 84 года. В банке открыт пенсионный счет. К сожалению, из-за войны он вынужден был выехать из Харьковской области в Германию. Пробовал установить мобильное приложение, чтобы получать выписки и справки, но дудки: смс не приходят. Ну ок, есть вайбер — позвонили, спросили, почему не можем установить приложение. Оказалось, что финансовый номер был утерян. Извиняюсь, но даже робото-София обратилась к свекру по имени и отчеству, оператор провела дополнительную идентификацию через паспорт-код, еще там что-то, то есть номер, с которого звонили таки финансовый, личность подтвердили", — написала она.

Он рассказал оператору о проблеме, спросил, каким образом пройти верификацию, чтобы восстановить возможность пользоваться мобильным банкингом, объяснил, где находится. Но ответ озадачил, ведь сказали, что банк ничем не может помочь. Поскольку номер телефона был утерян, посоветовали пенсионеру прибыть в отделение лично.

"Ответ возмутил: Ничем не могу помочь. Приезжайте в отделение". Серьезно?! Еще раз: ему 84 года! Ехать в Украину 2000 км или 2 полных суток — что бы что? На сайте Ощада так красиво все расписано, как восстановить доступ к мобильному банкингу на оккупированных территориях, но, оказывается, для всех остальных этот способ не работает. Особенно неприятно было слышать в голосе молодой операторши уничижительные нотки и это "Ничем не могу помочь", — сообщила женщина.

Она отметила, что в связи с бездействием операторов банка, мужчина лишен возможности получить необходимые ему в Германии выписки по банковскому счету.

"Поэтому первое, что он сделает, когда приедет в Украину — закроет свой счет в этом самом неприглядном банке. Потеря для банка, возможно, невелика, но теперь я каждому клиенту, приходящему к обслуживанию в нашу компанию, буду отговаривать открывать любые счета в Ощадбанке. И, да, Приватбанк такой же государственный, но намного клиентоориентированный по сравнению с Ощадбанком", — резюмировала украинка.

Жалоба. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, со счета мужчины в государственном Ощадбанке было списано 103 950 гривен. Представители банка сообщили, что сделка выполнена корректно с использованием всех необходимых реквизитов. Однако мужчина настаивает на возвращении средств.

Мы также писали, что мужчина потерял 39713 гривен с банковского счета в государственном Ощадбанке. Обратившись в отделение с заявлением, он сообщил, что его средства были похищены мошенниками, и попросил оказать содействие в их возврате.